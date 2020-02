Consiliul Concurenței analizează posibila implicare TAROM în menținerea prețurilor ridicate la cursele charter

Autoritatea de concurenţă investighează compania TAROM pentru a vedea dacă a avut o înţelegere cu agenţiile de turism pentru a nu scădea preţurile la cursele charter, iar cazul urmează să fie finalizat în câteva luni, a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.



"În cadrul unei investigaţii, am sancţionat principalele agenţii de turism pentru faptul că s-au înţeles să fixeze, să nu lase preţul la cursele charter să scadă. Majoritatea companiilor implicate, cele mai importante, au recunoscut această încălcare a legii. Acum discuţia este dacă această înţelegere a lor a fost facilitată de TAROM, care opera charterele pentru care aceste companii s-au înţeles să nu scadă preţurile. Vom finaliza cazul în câteva luni. Dacă TAROM a facilitat o acţiune ilegală, atunci va fi sancţionată în calitatea lui de facilitator. Ar trebui să vedem nivelul sancţiunii. În mod normal, facilitatorul este sancţionat cu mai puţin decât principalii făptaşi. Sancţiunea înseamnă un procentaj din cifra de afaceri", a explicat Chiriţoiu.



Procentul cu care ar putea fi amendat TAROM poate ajunge până la 10% din cifra de afaceri.



"În teorie, maximul legal al oricărei amenzi este de 10% din cifra de afaceri pe anul anterior. Conform legislaţiei europene, nu ai voie să dai sancţiuni mai mari de 10%. În practică, sancţiunile pentru facilitator sunt mai mici decât cele pentru făptuitori. Dacă ne uităm, făptuitorii au primit sancţiuni în jur de 3% (din cifra de afaceri pe anul anterior - n. r.). Repet, sunt lucruri pe care le vom stabili în câteva luni. Momentan, nu am constatat că TAROM este vinovat sau nu. Nu vreau să anticipăm acum, să stabilim o amendă. S-ar putea să nu fie nicio amendă, dar, dacă va fi, aceasta se va da conform regulilor de stabilire a sancţiunilor. Din practică, vă spun că facilitatorii sunt sancţionaţi mai lejer decât cei care făptuiesc efectiv", a spus oficialul.



La începutul anului trecut, Consiliul Concurenţei anunţa că a sancţionat 13 agenţii de turism şi Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) cu amenzi în valoare de circa 11,5 milioane de lei (aproximativ 2,45 milioane euro), pentru coordonarea comportamentului pe piaţa comercializării produselor turistice prin agenţii de turism.



În perioada iunie 2013 - septembrie 2016, un număr de 13 agenţii de turism şi-au coordonat politicile comerciale, inclusiv printr-un schimb de informaţii sensibile din punct de vedere concurenţial, cu scopul de a nu permite scăderea preţurilor la produsele sau pachetele turistice comercializate.



Din totalul amenzilor de 11,5 milioane de lei, cea mai mare sancţiune a fost aplicată Touring Europabus România, în valoare de 5,397 milioane lei, urmată de Prestige Tours International (2,139 milioane lei), Paralela 45 Turism (1,723 milioane lei), Eximtur (685.116 lei), Happy Tour (519.597 lei), Aerotravel (400.754 lei), Prompt Service Travel Company (186.084 lei), Nova Travel (124.616 lei), Fibula Air Travel (88.310 lei), Tez Tour (55.930 lei) şi Rezeda World Travel (28.780 lei).



La polul opus, cu sancţiuni pecuniare mai reduse, s-au situat agenţiile de turism Air Fla (9.618 lei) şi Corali Holidays (6.644 lei).



Consiliul Concurenţei precizează că agenţia Christian '76 Tour SRL a aplicat la programul de clemenţă, oferind dovezi privind existenţa faptelor anticoncurenţiale, şi a primit imunitate la amendă. În plus, companiile Aerotravel, Eximtur, Fibula Air Travel, Nova Travel, Paralela 45 Turism, Prompt Service Travel Company, Rezeda World Travel, Tez Tour, Touring Europabus România au recunoscut participarea la practica anticoncurenţială şi au beneficiat de reducerea cu 20% din nivelul de bază al amenzii.



În cadrul aceleiaşi investigaţii, Consiliul Concurenţei a sancţionat ANAT cu 53.304,02 lei (11.439,12 euro) deoarece, în perioada septembrie 2012 - aprilie 2016, a interzis membrilor săi care operau ca revânzători pentru produse turistice şi/sau pachete de servicii turistice, să acorde clienţilor reduceri sub forma cedărilor unei părţi din comisioanele ce le reveneau de la companiile (tur-operatorii) care ofereau acele produse/pachete turistice. ANAT şi-a recunoscut fapta anticoncurenţială şi a beneficiat de o reducere a amenzii de 20%, iar Consiliul a impus autorităţii obligaţia de a organiza şi derula acţiuni de instruire pentru agenţiile membre şi angajaţii acestora, pentru a cunoaşte reglementările din domeniul concurenţei şi, astfel, să poată identifica posibile practici anticoncurenţiale.

