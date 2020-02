Contrabanda cu țigarete din Moldova, în creștere

RADU TUTA / AGERPRES FOTO tigari contrafacute contrabanda tigari contrafacute contrabanda





Piața neagră a țigaretelor înregistrează 12,1% din totalul consumului în ianuarie 2020, față de 12,3% în noiembrie 2019, conform studiului companiei Novel Research.

„În ianuarie, în majoritatea regiunilor țării nivelul comerțului ilicit cu țigarete rămâne relativ constant. Doar în regiunea nord-vest contrabanda crește cu 2,4 p.p., iar în sud-vest scade cu 2,9 p.p., față de noiembrie 2019. Nord-est continuă să fie și în ianuarie 2020 cea mai afectată de piața neagră, cu un procent de 29,6%. Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, ponderea „cheap whites” crește cu 2,1 p.p. până la 32,1%, iar Moldova se află în creștere abruptă cu peste 11 p.p. până la 28,2%. Ponderea produselor din Ucraina scade cu 4,4 p.p. înregistrând un nivel de 9,4%, iar Serbia rămâne relativ constantă (0,3%). Studiul Novel este realizat pe un eșantion național reprezentativ de peste 2.500 de adulți fumători, din circa 150 de localități din toate regiunile țării, inclusiv mediul rural”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

”În ianuarie 2020 nivelul contrabandei a fost mai mic cu peste 30% față de aceeași lună a anului trecut. Reducerea a însemnat mai mulți bani la bugetul de stat, criminalitate în scădere și mai puține produse de proveniență și calitate incerte pe piață. Această evoluție pozitivă ar putea continua dacă Guvernul va elabora o strategie națională de luptă împotriva traficului ilicit, care să aducă laolaltă toate autoritățile competente, și dacă Parlamentul va aborda cu luciditate cea mai radicală propunere anti-tutun de până acum, care prevede interzicerea expunerii țigaretelor în magazine și introducerea unor noi taxe. Conform estimărilor oficiale, acest pachet de măsuri va avea un impact bugetar negativ de peste două miliarde de lei în fiecare an, fără a include impactul asupra celor peste 70.000 de magazine care comercializează țigarete”, a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice, British American Tobacco.

„Ne îngrijorează saltul abrupt al contrabandei provenite din Republica Moldova, care se apropie vertiginos de o treime din total. Aceasta este o dovadă clară a influenței politicului asupra pieței negre, actualii decidenți de la Chișinău revenind asupra măsurilor luate de fostul guvern pentru diminuarea contrabandei către statele UE- ca de exemplu închiderea magazinelor Duty Free de pe așa-numita graniță cu Transnistria. Aceasta este realitatea de peste Prut, dincolo de perdelele de fum ale suprareglementării comerțului legal, de genul interzicerii expunerii produselor în magazine și instituirii de facto a vânzărilor pe sub tejghea. Politicianismul și reglementările populiste, fără studii de impact, cum este și inițiativa redactată de lobiștii antitutun din România, pentru care se fac presiuni asupra Ministerului Sănătății și Parlamentului, dăunează grav societății. Prevederile acesteia ar restricționa piața legală în favoarea celei ilegale, contrabandiștii continuând să vândă oricui, inclusiv minorilor, țigarete de contrabandă, în piețe, la gurile de metrou sau la colț de stradă”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

„Începând cu luna mai 2019, piața neagră s-a menținut sub 15%. Doar în 2012 comerțul ilegal s-a mai situat sub acest nivel pentru mai mult de jumătate de an. Și atunci, și în ianuarie, scăderea s-a datorat acțiunilor autorităților de aplicare a legii, în colaborare cu companiile legale. Această evoluție, după cum s-a văzut și în trecut, se poate schimba rapid, în condițile unor reglementări disproporționate. Considerăm că eforturile autorităților de aplicare a legii din România și din țările vecine trebuie susținute de o politică internă coerentă în materie de reglementare, precum și de o strategie națională de combatere a comerțului ilegal”, a declarat Alexandra Olaru, Director External Affairs, Philip Morris România.

„Autoritățile de aplicare a legii din România, precum și cele din țările vecine au desfășurat la finele anului și în ianuarie operațiuni de amploare pentru combaterea contrabandei. Grănicerii ucraineni au descoperit în decembrie 2019, la Porubne, 200.000 pachete de țigarete care ar fi urmat să ajungă în România. La început de an, a fost reținut un avion AN2, suspectat că ar fi fost folosit pentru contrabandă dinspre Ucraina în România. Autoritățile fac eforturi și alocă resurse semnificative pentru combaterea contrabandei. Ca urmare, ar trebui să fie susținute de un cadru de reglementare echilibrat, care să nu disturbe piața legală a țigaretelor”, a declarat Adrian Pirau, Head of Sales & Operations, Imperial Tobacco Distribution Romania.

„Anul 2019 s-a încheiat cu un nivel mediu al comerțului ilicit cu țigarete de 13,9%, comparativ cu 16,3% în 2018, potrivit cercetării realizate de compania Novel Research. Este de notat și faptul că în luna septembrie 2019 rezultatele acțiunilor de prevenire și combatere a traficului ilicit cu țigarete derulate de instituțiile de aplicare a legii din România s-au concretizat prin cel mai scăzut nivel înregistrat din anul 2010, de 10,5%. Direcția Generală a Vămilor și structurile vamale teritoriale vor continua să depună eforturi susținute și în anul în curs, ținând cont si de misiunea autorității vamale de a proteja interesele financiare ale statului român și ale Uniunii Europene. Tot în anul 2020 vom continua să urmăm direcțiile strategice de acțiune stabilite în cadrul Strategiei naţionale a autorităţii vamale privind prevenirea și combaterea traficului ilegal cu produse din tutun în perioada 2019-2021 si vom continua colaborarea cu instituțiile nationale si internaționale cu competențe în prevenirea și combaterea comerțului ilegal, precum și cu mediul de afaceri onest”, a declarat directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor, Marcel Simion Mutescu.

„În anul 2019, au fost reţinute 4,6 milioane pachete de ţigări, având o valoare aproximativă de 51,7 milioane lei, peste 3.299 kg tutun, 629 kg tutun narghilea şi au fost identificate şi destructurate 11 grupuri organizate în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări, în care au fost implicate 86 de persoane. Poliția de Frontieră Română va fi și în 2020 în prima linie pentru combaterea traficului ilegal cu produse din tutun, țigaretele fiind cele mai traficate produse la granițele țării” a declarat șeful Poliției de Frontieră, chestor general de poliţie Ioan Buda.

Producătorii de țigarete consideră că, pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le solicită fără succes de mai mulți ani. Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunii de contrabandă cu țigarete, este necesară intensificarea operațiunilor la punctele de trecere a frontierei interne a UE, cu Bulgaria și Ungaria, locurile de acces pentru produsele „cheap whites” și tutun brut, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.

Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier.