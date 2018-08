Contrabanda cu ţigări bate toate recordurile

RADU TUTA / AGERPRES FOTO Tigari contrafacute contrabanda Tigari contrafacute contrabanda





Piaţa neagră a ţigaretelor a crescut, în iulie, la 18,2% din totalul consumului, cu 2,1 puncte procentuale mai mult faţă de luna anterioară, cel mai ridicat nivel din acest an, depăşind media din 2017, de 16%, arată datele publicate de Novel Research. Este cel mai ridicat nivel al contrabandei înregistrat vara din 2010 încoace.



Regiunea nord-est continuă să fie cea mai afectată, cu o pondere de 39,5%, în timp ce comerţul ilicit cu ţigarete s-a majorat şi partea de vest a ţării. Cea mai importantă creştere se înregistrează în nord-vest, unde contrabanda s-a dublat, de la 14,7% la 29,4%, regiunea ajungând, astfel, la un nivel record în ultimii trei ani. „În plus, comerţul ilegal creşte cu 6,2 p.p. până la 26,9% şi în regiunea sud-vest. Din punct de vedere al provenienţei, „cheap whites” continuă să fie principala sursă, cu 63,9%. Ponderea produselor din tutun provenite ilegal din Moldova, Ucraina şi Serbia este relativ constantă”, a declarat Marian Marcu, director general Novel Research. „Contrabanda cu țigarete a ajuns, din nou, subiect de discuții în Consiliul Suprem de Apărare a Tarii. Eforturile autorităților de aplicare a legii sunt vizibile. Se face totul dar, degeaba”, arată reprezentanţii unei producător de tutun.

Cel mai mare trafic ilicit din Europa de Est

România are cel mai ridicat nivel al contrabandei cu ţigări din Europa de Est, iar traficul ilicit prejudiciază anual statul român cu peste 650 de milioane de euro. Producătorii de ţigarete consideră că, pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare adoptarea unei Strategii naţionale de combatere a comerţului ilegal cu ţigarete, precum şi mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autorităţile de aplicare a legii, le solicită de ani de zile.