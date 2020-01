Corupția a crescut în statele din G7. România, în coada clasamentului

Guvernele din Canada, Franţa, Marea Britanie şi SUA au devenit mai corupte în percepţia experţilor şi a liderilor de afaceri, relevă raportul anual cu privire la corupţie publicat de organizaţia neguvernamentală Transparency International (TI).



"Nemulţumirea faţă de corupţia la nivelul guvernelor şi lipsa de încredere în instituţii ilustrează nevoia de a consolida integritatea politică", a subliniat directoarea TI, Delia Ferreira Rubio.



Clasamentul Corruption Perceptions Index (CPI) al TI indică, pe o scară de la zero la 100, nivelurile percepute de corupţie în rândul guvernelor, un scor zero semnalând un sector public foarte corupt. Clasamentul cuprinde 180 de state şi teritorii.



Prestaţia statelor de G7, grupul principalelor economii mondiale, sugerează o lipsă generală de progres în ce priveşte corupţia. Canada (poziţia 12 în CPI 2019, scor 77) a coborât patru puncte faţă de clasamentul pentru 2018, Franţa (poziţia 23, scor 69) şi Marea Britanie (poziţia 12, scor 77) trei puncte, Statele Unite (poziţia 23, scor 69) două puncte, în timp ce Germania şi Japonia şi-au menţinut poziţia. Singura din G7 care a înregistrat o uşoară urcare a fost Italia, cu un punct (poziţia 51, scor 53).



Guvernele trebuie să reglementeze urgent problema "rolului corupător al sumelor excesive de bani în finanţarea partidelor politice şi a influenţei neadecvate pe care o exercită asupra sistemelor noastre politice", a menţionat Rubio.



Scorul SUA a scăzut la 69 în noul clasament, cel mai mic din ultimii opt an, remarcă dpa. În schimb, 22 de ţări şi-au îmbunătăţit semnificativ acest scor în perioada 2012-2019, între care Grecia (poziţia 60, scor 48) şi Estonia (poziţia 18, scor 74).



Primele trei locuri ale clasamentului sunt ocupate Danemarca (scor 87), Noua Zeelandă (87) şi Finlanda (86), iar ţara cea mai coruptă este considerată Somalia (scor 9, poziţia 180), precedată de Sudanul de Sud şi Siria.



România, care ocupă poziţia 70, cu scorul 44 în clasamentul general (în scădere faţă de locul 61, scor 47 în CPI 2018) se află, alături de Bulgaria şi Ungaria, în coada clasamentului pentru regiunea Europa occidentală şi Uniunea Europeană.



Majoritatea statelor post-comuniste din UE fac eforturi pentru a combate eficient corupţia, iar o serie de ţări, între care Ungaria, Polonia şi România au adoptat măsuri susceptibile să submineze independenţa justiţiei, slăbindu-le capacitatea de a desfăşura proceduri legale în cazuri de corupţie la nivel înalt, au notat autorii raportului.

AGERPRES