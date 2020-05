COTAR cere Parlamentului demiterea conducerii ASF

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România - COTAR - a transmis Parlamentului și Guvernului un document în care sunt detaliate neregulile de care se face vinovată Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), din punctul de vedere al transportatorilor. De asemenea, COTAR a solicitat Parlamentului să înceapă, în regim de urgență, procesul de destituire a întregului Consiliu al ASF și numirea unei noi conduceri, formată din profesioniști orientați către consumatori.

COTAR consideră că, prin luările sale de poziţie, ASF a încercat să prezinte o imagine inexactă și incompletă asupra realităților existente în piața asigurărilor RCA.

„Pentru o corectă informare, am transmis și raportul BAFIN (autoritatea de supraveghere financiară din Germania - n.n.) pentru a compara rezultatele din piața asigurărilor RCA din Germania, față de cea din România. Menționăm, cu titlu de exemplu, următoarele elemente de comparație: Din totalul celor 25.679 de petiții înregistrate de ASF în anul 2019, 91,94% (24.200 de petiții/reclamații) vizau piața asigurărilor RCA. Germania a înregistrat doar 360 de petiții pentru produsul RCA pe parcursul unui an întreg. Cifrele indică discrepanțe cu atât mai zguduitoare, dacă avem în vedere faptul că piața de asigurări auto din Germania este de aproximativ 8 ori mai mare față de cea din România. Doar societatea Euroins are într-o lună de patru ori mai multe reclamații decât întregistrează întreaga piață RCA din Germania într-un an întreg”, arată un comunicat al COTAR.





ASF se „mândrește” cu faptul că a aplicat amenzi anuale totale de aproximativ 766.000 de lei unor societăți de asigurare, în condițiile în care, pentru două societăți de asigurări care comercializează polițe RCA în România, această sumă reprezintă încasările realizate în numai 30 de minute.

Comunicat COTAR