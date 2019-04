Creştere masivă a cererilor pentru un job

Aproape 3,9 milioane de aplicări pentru un job au fost înregistrate, în primele trei luni, pe una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din România, în creştere cu peste 30% faţă de aceeaşi perioadă din 2018. În topul celor mai căutate domenii de către candidaţi primul loc este ocupat de Comerţ/Retail, urmat de Banking şi Servicii Financiare, Servicii, Publicitate/Marketing/PR şi IT. Comparativ cu întregul an 2018, în primul trimestru din acest an, domenii precum Transport/Logistică, Producţie, Auto sau Construcţii au coborât în preferinţele candidaţilor. Analiza de specialitate relevă faptul că, din cele aproape 40.000 de joburi postate de la începutul anului pe ejobs.ro, cele mai multe aparţin angajatorilor din Retail (aproape 20% din numărul total de joburi). Ierarhia continuă cu companiile din sectorul Serviciilor (4.258 de joburi) şi cele din IT (4.000 de joburi). Topul oraşelor în care s-au făcut cele mai multe angajări este dominat de Bucureşti (15.882 de joburi), urmat de Cluj-Napoca (4.096), Timişoara (2.523), Iaşi (2.357) şi Braşov (2.306).