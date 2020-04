Cristian Onețiu: „Se preconizează că fiecare lună de pandemie activă înseamnă 9 luni de recuperare economică”

Cristian Onețiu îi învață pe antreprenori cum să-și gestioneze afacerea în perioada crizei economice provocate de pandemia COVID-19. Investitorul acționează în această perioadă ca sprijin pentru alți antreprenori, din toate domeniile. El a creat celula de criză cu programul de informare și restructurare a mediului afacerilor ScaleUp TaskForce 2020 - „Transformă-ți afacerea și scoate-o din criză”, pornind de la realitatea că „suntem cu toții în această criză, vulnerabili, expuși… dar împreună” prin care își dorește ca, alături de alți antreprenori români din platforma ScaleUP 1.000, să ajute cât mai multe companii să treacă cu bine peste criza economică.

Potrivit unui sondaj desfășurat în rândul a 208 antreprenori activi în programul ScaleUp 1.000 pentru a identifica punctual problemele cu care mulți dintre antreprenori se confruntă, Onețiu a organizat echipe de intervenție și a structurat soluții dezvoltate și adaptate pentru cele trei zone, B2B, B2C, B2G (Business to Business, Business to Consumer și Business to Government).

Pornind de la trei piloni principali de implementat acum - Mindset (asumarea responsabilității liderului), Ce facem acum: Panică sau PLAN? și Soluții specifice – (Bune practici și inițiative de acțiune în criză), Cristian Onețiu propune ca primii pași să fie centrați pe identificarea scăderii veniturilor.

1. Astfel, printre antreprenorii cărora le-au scăzut veniturile și au avut încasări în procente mai mici decât ritmul istoric de vânzări, intrând în categoria de la 100% la 75%, aceștia ar trebui să se concentreze pe curățenie generală à eliminarea cheltuielilor inutile, service pentru clienții buni platnici, focus pe produse/servicii de bază, micșorarea salariilor de bază, creștere variabilă, creșterea liniilor de venituri funcționale.

2. În rândul antreprenorilor cu încasări situate între 75% și până la 50% față de volumul normal, Onețiu recomandă reorganizare masivă cu reduceri masive de salarii, renunțarea la chirii, leasing etc., accentul fiind pus doar pe furnizori cu termen de plată extins.

3. Pentru antreprenorii care au înregistrat un minus de venituri între 50% și până la pragul de 25%, planul este de Back to BASIC: doar angajații, furnizorii și clienții cheie și plăți de siguranță.

4. Și, nu în ultimul rând, cei care au avut scăderi masive de venituri, cu venituri de sub 25% față de perioadele anterioare să declare falimentul care va duce la micșorarea valorilor datoriilor, securizarea relațiilor personale + un plan de lichidare.