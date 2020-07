Cultura pepenilor galbeni pe verticală, după o tehnologie inventată de un român

Marian Baronescu se poate lăuda cu o producţie de legume care îi poate face invidioşi pe legumicultorii din întreaga lume.

Succesul său nu este surpinzător având în vedere faptul că fermierul, împreună cu familia sa, dedică zilnic între 12 şi 16 ore solariilor sale.

Pe lânga timp şi efort susţinut, Marian Baronescu este animat de pasiunea pentru agricultură şi de multă determinare.„Cine vrea să aibă rezultate în agricultură îi trebuie, în primul rând, ştiinţă de carte, dragoste de meserie, seriozitate şi perseverenţă“, spune Baronescu.

După o perioadă însemnată în care a lucrat pentru serele de la Işalniţa, Marian Baronescu s-a apucat de agricultură pe cont propiu, în comuna doljană Perişor. Astăzi, serele lui au devenit brand local de succes, iar rezultatele sale sunt pe măsura aşteptărilor: la o investiţie anuală de 50.000 – 60.000 de lei în cultivarea legumelor, veniturile scoase într-un an modest sunt de 100.000 de lei, iar într-un an bun (an bun e considerat unul în care nu se fac producţii mari la toţi agricultorii, pentru că atunci preţurile sunt mai mari) ajung la 150.000 de lei pe an.

Printre reușitele sale se numără pepenii cultivați pe verticală, după o tehnologie pe care se laudă că și-o poate breveta. Invenţia sa de top - pepenele galben, crescut pe vericală dintr-un singur vrej, produce o cantitate însemnată de fructe, la aceeaşi calitate......

Află detalii despre cum se pot cultiva pepenii galbeni pe verticală.