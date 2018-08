Cum a prezis George Soros falimentul Rusiei din 1998

In 1998, cunoscutul finantist si investitor american George Soros a prezis ca Rusia va intra in incapacitate de plata. Nu o data temerile sale s-au dovedit justificate si in alte tari, unde el insusi a castigat bani frumosi de pe urma crizelor financiare. Cum s-a intamplat insa in cazul Rusiei?

In numarul sau din 13 august 1998, cotidianul britanic Financial Times, pubica o scrisoare a renumitului finatist american George Soros, in care anunta ca Rusia fie va da faliment, fie se va confrunta cu o hiperinflatie cu urmari dezastruoase. Patru zile mai taziu, in 17 august, guvernul de atunci al Rusiei si Banca Centrala informau ca Moscova nu mai este in stare sa-si plateasca obligatiunile financiare.

Asa a inceput una dintre cele mai grave crize economice din istoria Rusiei: rubla s-a depreciat puternic fata de dolar, inflatia s-a accelerat, numeroase intreprinderi au dat faliment, unele banci au crapat, PIB-ul s-a prabusit, datoriile interna si externa ale statului au explodat, pur si simplu.

In scrisoarea sa publicata de FT, Soros nota, printre altele: "Neregulile de pe pietele financiare ruse au atins stadiul critic. Bancherii si brokerii, care au efectuat imprumuturi in contul titlurilor de valoare sunt incapabil sa deputa garantii. Piata de capital a fost temporar inchisa, pentru ca nu se puteau finaliza tranzactiile; valoarea obligatiunilor de stat a scazut dramatic. Chiar daca vanzarile au fost sistate momentan, exista pericolul ca populatia sa-si retraga masiv banii din conturile de oconomii. Trebuie actionat imediat".

In opinia lui Soros, pentru a evita intrarea in incapacitate de plata se impune o devalorizare a rublei cu 16-20% si introducerea unui curs controlat. Un plan care ar fi necesitat 50 de miliarde de dolari din rezerve. "Rusia are rezerve de 18 miliarde, FMI a promis 17 miliarde, G7 ar trebui sa contribuie cu 15 miliarde. Astfel ar fi posibila stabilizarea cursului monedei nationale", aprecia omul de afaceri in scrisoarea pentru FT.

Guvernul rus a respinsa insa planul lui Soros, estimand ca masurile propuse de finantistul american nu ar fi permis rezolvarea problemelor si ar fi generat panica pe pietele financiare, conditii pentru jocuri speculative. "Luni, 17 august 1998, a inceput un adevarat iad", scrie, ulterior, in cartea sa "Criza capitalismului mondial", intreprinzatorul american. "Criza din Rusia nu are limite, practic. Sistemul bancar se destrama in mod haotic. Bancile au stopat platil, iar populatia a fost cuprinsa de panica", consemna Soros.

In mai 2018, Soros a prezis o noua criza economica globala. In opinia lui, cursul dolarului si retragerea de capital de pe pietele in curs de dezvoltare si deprecierea valutelor vor aduce Uniunea Europeana in fata unui pericol iminent.