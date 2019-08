Cum scoți milioane de euro din piatră seacă

În piața construcțiilor din România va urma o nouă criză, avertizează tot mai mulți specialiști, și doar cei care au o poziție de business puternică și corectă vor reuși să-i facă față. Pentru afacerile din domeniu nu vin vremuri tocmai bune dacă punem la socoteală și situația de pe piața muncii, care a devenit critică. Într-o zonă dominată însă de câțiva mari jucători, abonați la banii statului, o companie condusă de doi tineri a reușit să-și consolideze poziția de lider, ca fiind cel mai mare distribuitor de piatră naturală din România.

Povestea PiatraOnline a început în urmă cu 12 ani, când Mariana Constantinescu-Brădescu și Sergiu Constantinescu au pus bazele celui mai mare magazin online din România care vinde produse din piatră naturală pentru construcții și amenajări interioare și exterioare. “Atunci când ne-am apucat de proiectul PIATRAONLINE terminasem ambii facultatea și acumulam experiență în alte domenii. Eu vin cumva dintr-un domeniu conex pentru că am lucrat de la 18 ani în domeniul materialelor de construcții împreună cu familia mea, iar acest lucru m-a ajutat să cunosc, într-o bună măsură, cum funcționează domeniul, care sunt piedicile și provocările”, povestește Mariana, managing partner la PiatraOnline. Ea și soțul său, Sergiu, au fost primii care am mizat pe online ca nişă într‑un domeniu dominat de vânzări directe şi deplasarea pe şantiere. “Este un proiect românesc de evoluție personală și profesională. Este un proiect pe care l-am început din dorința de a contribui la creșterea și evoluția României și, de fapt, ne-a adus și posibilitatea evoluției personale și profesionale a amândurora, antreprenorii din spatele acestui business. Am pornit cu zero investiții și astăzi îl văd ca un plus de valoare pentru că ne-a învățat să avem un cash-flow foarte eficient și să avem grijă să îl menținem în această zonă pentru a nu avea nevoie de suport financiar din exterior”, mai spune antreprenoarea.

Primul magazin online de piatră naturală

Începutul de drum a fost într-o perioadă în care toată lumea vorbea despre criză, și tocmai asta i-a determinat pe Sergiu și Mariana să vadă lucrurile diferit. “A trebuit să construim cărămidă cu cărămidă fiecare departament din cadrul companiei, a trebuit să muncim mult să cucerim fiecare segment de piață și evoluția de la an la an a fost rezultatul efortului susținut, depus zi de zi, în toți acești ani”, mărturisește Sergiu Constantinescu. “Cu siguranță în cei peste 10 ani de activitate am avut și foarte multe obstacole, însă considerăm că tocmai acest lucru ne-a făcut mai puternici, ne-a ajutat să învățăm din greșeli și să ne adaptăm la piața în care activăm. Am investit foarte mult în departamentul de marketing. Am investit încă din primii ani în dezvoltarea internă a companiei prin implementarea de procese și soft-uri de automatizare, de transparentizare și de eficientizare a activității echipei și a ceea ce ajunge în exterior, către clientul nostru. Faptul că am fost atât de concentrați pe acest lucru, cu siguranță ne-a încetinit creșterea, însă considerăm că o creștere durabilă este una mult mai bună decât acea creștere datorată circumstanțelor pieței,” adaugă Mariana Constantinescu-Brădescu.

Afacerea continuă se dezvolte în condițiile în care oamenii încep să cumpere tot mai mult produse de pavaj, placat și amenajat din piatră.

Intre linii

Românii alocă între 1.000 și 1.500 de euro când au ca proiect amenajarea unei băi sau bucătării, și între 10.000 și 20.000 de euro, când vorbim de amenajarea întregii case.

“Piața construcțiilor și implicit cea a designului și arhitecturii este într-o continuă dezvoltare, ceea ce nu poate decât să mă bucure, pentru că am început să ne aliniem tendințelor internaționale. Foarte multe proiecte imobiliare au echipe întregi în spate care gândesc tot conceptul și livrează pe piață produse cu adevărat calitative. Cu siguranță există și zone mai puțin dezvoltate sau produse unde încă nu s-a evoluat suficient, proiecte rezidențiale care folosesc produse mediocre și fără o structură bine gândită în spate, dar cred că, în timp, piața va elimina singură astfel de exemple. În acest moment, la nivel mondial se optează din ce în ce mai mult pe produse ecologice, pe dezvoltare durabilă și pe protejarea mediului înconjurător, iar la un moment dat, acest trend va ajunge și în România și vom înțelege cât de important este să ne dezvoltam durabil și eficient”, explică Mariana. Compania importă cea mai bună piatră naturală din toate colțurile lumii, având furnizori inclusiv în țări precum India, Brazilia, Spania sau China. Pe lângă magazinul online, compania deține și un showroom în București, cu o suprafață de peste 1.800 mp, în care clienții pot găsi peste 1.500 de repere.

Accesul la fonduri de investiții, blocat

PiatraOnline a încheiat anul 2018 cu o cifră de afaceri de aproximativ 5,5 milioane de euro și o creștere a profitului de 11% față de 2017. “Afacerea nu a evoluat foarte repede pentru că avem peste 10 ani pe piață, dar a evoluat, din punctul nostru de vedere, foarte sănătos și susținut. Am început cu zero resurse financiare și fără să avem clienți asigurați sau o piață pe care să activăm. “mai spune antreprenoarea. Până acum nu au apelat la fonduri de finanțare, ci doar la credite de investiții pentru dezvoltarea și extinderea platformei logistice. “Din păcate, având activitatea în București, suntem dezavantajați pentru că nu avem acces la fonduri de investiții, deoarece se consideră că suntem într-o zonă fără nevoi de dezvoltare. Din punctul nostru de vedere nu este corect, pentru că o companie, indiferent unde este amplasată, dacă are potențial de dezvoltare și contribuie la bugetul statului, crește sustenabil de la an la an, ar trebui să aibă acces și la astfel de fonduri pentru a-i susține activitatea, ajutând-o, astfel, să aducă și mai mulți bani la buget. Să nu uitam că bugetul unui stat este compus și din contribuțiile făcute de companiile care activează în respectivul domeniu. Așadar, cu cât sunt mai înfloritoare acele companii, indiferent unde sunt amplasate, cu atât va crește contribuția la bugetul de stat, din care, ulterior, se asigură toate nevoile din aparatul de stat și din cheltuielile curente”, mai spune Mariana Constantinescu-Brădescu.

Brandul se extinde în ţară

Expasiunea sectorului de construcții și amenajări i-a determinat pe cei doi tineri antreprenori să facă următorul pas pentru dezvoltarea afacerii lor. “O primă direcție de extindere este franciza PiatraOnline, care este în curs de pregătire, precum și partenerii pe care îi vom aduce pe piață cu acest model de business. Ne extindem în Bulgaria, unde lucrăm la primul showroom din această țară și am înființat și primul departament de business-to-business din cadrul PiatraOnline, de la care avem așteptări mari în ceea ce privește aportul la cifra de afaceri totală a companiei. Investim în sisteme interne, în soft-uri și în orice altceva ne poate ajuta la o creștere pe termen lung”, spune Sergiu Constantinescu. Prin francizare, brandul va fi prezent în Iași, Timișoara, Cluj, Craiova și Brașov. Costul asociat achiziției francizei va fi stabilit în funcție de suprafața spațiului care, pentru o bună desfăşurare ar trebui să aibă între 180 si 300mp, iar prețul poate varia între 100.000 euro şi 200.000 euro, în funcție de dimensiune şi de logistica francizatului. Iar pentru a se asigura că va fi eligibil pentru achiziția licenței, noul francizat va trebui să urmeze o perioadă de training specializat cu echipa Piatraonline.

Între familie și business

Prinși în tumultul contractelor și al cifrelor, Mariana și Sergiu reușesc să găsească acel echilibru între viața de familie și business. “Încercăm să alocăm timp ambelor zone și să fim pe cât de prezenți posibil în tot ceea ce facem, astfel încât să nu risipim momente prețioase din viață. Cred că viața este mult prea scurtă și prețioasă ca să ne permitem să o irosim pe lucruri fără importanță, pe oameni care nu ne aduc valoare în viața noastră și pe activități care nu ne fac plăcere”, conchide antreprenoarea.

Au fost ani în care am lucrat 16 ore pe zi, zi de zi, noi doi, tocmai pentru că aveam proiecte și obiective pentru care știam că trebuie să luptăm ca să le obținem.Chiar și atunci când alocăm multe ore vieții profesionale, o facem pentru că iubim ceea ce facem, iar atunci când avem timp liber pe care să-l petrecem cu familia, călătorind sau făcând orice altă activitate de relaxare, ne alocăm toate resursele în această direcție

Mariana Constantinescu-Brădescu, Managing Partner PiatraOnline

Ne dorim să arătăm că se pot seta standarde înalte, că putem să avem o comunicare foarte transparentă cu piața în care activăm și că o companie românească poate să aibă gândirea unei corporații occidentale. Modelul nostru de business este unul concentrat pe o creștere organică și susținută și nu una explozivă ce nu are susținere pe viitor.

Sergiu Constantinescu, Managing Partner PiatraOnline