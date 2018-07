De ce sunt finlandezii cel mai fericit popor din lume!

Finlandezii ocupa primele pozitii nu doar in raportul ONU privind fericirea in lume, dar si in alte asemenea clasamente si studii. De ce?

Conform numeroaselor analize elaborate, finlandezii traiesc in cea mai stabilia din punct de vedere politic tara, cu cel mai ridicat grad de securitate si cu cel mai bun guvern, fara coruptie, bucurandu-se de o calitate deosebita a vietii, de o natura curata. In plus, potrivit unuia dintre sondaje efectuate de Eurobarometru, finlandezii au incredere in concetatenii lor.

In statele unde bunastarea este la ea acasa, predomina convingerea ca "fericirea oamenilor se bazeaza pe un mecanism perfect de asistenta sociala, pe servicii de calitate oferite de stat, chiar daca pentru ele trebuie sa platesti impozite destul de piparate", spune Jeffrey Sax, expert ONU.

"Pragmatici, corecti si sinceri, finlandezii isi vad de treaba, fara invidii, fara ganduri ascunse. La finlandezi, notiunea de fericire nu inseamna 'viata usoara'. Fericirea trebuie castigata, iar momente de rasfat si leneveala, finlandezii isi rezerva foarte rar", explica analistul, citat de publicatia Der Spiegel.

In opinia finlandezilor, faptul ca muncesc de dimineata pana seara, lasandu-si ceva de facut chiar si in timpul liber are legatura cu mosternirea istorica. Sute de ani, aceasta tara a fost saraca si dependeta, aflandu-se in subordinea marilor sai vecini, mai intai Suedia, apoi Rusia.

Pe de alta parte, un rol important l-a avut egalitatea intre barbati si femei, Finlanda fiind prima dintre statele europene care, in 1906, a introdus dreptul de vot al femeilor. Aceasta politica nu numai ca raspunde simtului de dreptate al finlandezilor, dar are si motive economice, statul avand nevoie de femei in calitate de forta de munca. In alta ordine de idei, finlandezii sunt, probabil, cei mai multumiti platitori de taxe din lume.

Din banii astfel stransi sunt finantate in Finlanda patinoare si partii de schi, terenuri de tenis si pentru voleiul pe plaja, foarte multele bibilioteci si institutii culturale. Reapar saunele comunale desi, dupa cum se spune, saune private sunt mai multe decat masini. "Sauna este centrul fericirii finlandeze. Mersul la sauna face parte din cotidian, este ca o mica vacanta zilnica. Mai ales ca medicii finlandezi au stabilit ca sauna reduce riscul atacului de cord", subliniaza Der Spiegel.