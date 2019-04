Curg milioane de la stat peste Blaga din toate părţile

Blaga Rudeanu





Familia liderului liberal Vasile Blaga primeşte contracte pe bandă rulantă de la stat, mărindu-şi de la o lună la alta averea impresionantă obţinută exclusiv din bani publici. În martie, societatea de pază trecută pe numele Mariana Aurora Rudeanu, cuscra lui Blaga, a semnat două contracte pentru paza ultimei autostrăzi inaugurate în România, după ce, în februarie, firma Agathei Cristina Rudeanu, fiica celui poreclit Buldogul, a mai parafat o înţelegere bănoasă pentru transportul pacienţilor la Spitalul Judeţean Arad. În paralel, candidatul Blaga la Parlamentul European anunţă dinainte ce alte contracte va primi fiica sa de la stat.

Compania Naţională Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a încheiat pe 26 martie 2019 un contract subsecvent pentru paza Autostrăzii Transilvania A3 (între Câmpia Turzii km 0 +000 şi Nădăşelu km 61+ 200) cu Axis Security SRL, în valoare de 828.696 lei, fără TVA. Anterior, pe 14 martie, CNAIR atribuia tot către Axis Security SRL acordul-cadru de 2.885.018,4 lei, fără TVA, pentru paza tronsonului menţionat de pe Autostrada Transilvania. Firma controlată de Ioan Andrei Rudeanu, ginerele lui Vasile Blaga, continuă astfel tradiţia contractelor de milioane primite pentru paza autostrăzilor. Afacerile cu statul ale familiei Blaga duduie de-a dreptul, pentru că, pe 19 februarie 2019, şi Medical Emergency Division SRL, firma deţinută de Agathe Cristina Rudeanu, fiica Buldogului, a semnat o înţelegere cu statul: 894.000 lei, fără TVA, pentru transportul pacienţilor dializaţi la şi de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

Luna şi contractul

Şi, cum pe 28 ianuarie 2019 ginerele şi cuscra mai primeau prin Axis Security SRL un contract de la CNAIR, de 3.505.348,08 lei, fără TVA, pentru Autostrada A1, iar pe 5 noiembrie 2018 fiica încasa încă 784.377 lei prin Medical Emergency Division SRL pentru transportul pacienţilor la Spitalul Judeţean Reşiţa, se poate spune, fără a exagera cu nimic, că familia Blaga are asigurată o leafă lunară de milioane de la stat. Una peste alta, Axis Security SRL şi predecesoarea sa, Axis Corporate Security SRL (falimentată între timp) au primit peste 100 de contracte publice în ultimul deceniu, în valoare totală de 20 de milioane de euro.

Majoritatea contractelor încheiate de cele trei firme ale familiei Blaga cu statul au fost primite fără licitaţie, prin atribuire directă

La rândul său, Medical Emergency Division SRL este abonată la banii sistemului sanitar, prin milioanele de euro adunate de la spitale, case judeţene de sănătate sau CSA Steaua, clientul său fidel.

Buldogul cu trei pensii

Sumele încasate de firma Agathei Cristina Rudeanu sunt mai greu de contorizat, întrucât serviciile sunt plătite pe kilometru, dar ce se ştie sigur este că înţelegerile sunt prelungite invariabil, iar banii curg fără contenire. Foarte interesant este faptul că Vasile Blaga ştie dinainte când vor fi prelungite contractele încheiate de fiica sa cu statul. În declaraţia de avere depusă de liderul PNL din postura de candidat la Parlamentul European, datată 20 martie 2019, Vasile Blaga menţionează explicit zecile de contracte primite de Medical Emergency Division SRL, cu numele beneficiarului, data semnării şi tarifele percepute.

12.682 lei pe lună încasează Vasile Blaga numai din pensiile sale

De aici aflăm că fiica sa urma să semneze acte adiţionale pe 31 martie 2019, pe 30 aprilie, 9 iunie şi chiar 31 decembrie. Nu doar fiica, ginerele şi cuscra prosperă din banii statului. Vasile Blaga însuşi are ca unice surse de venit două pensii, una de la Casa de Pensii (42.251 lei pe an) şi alta de la Senat (109.934 lei anual), la care se adaugă şi pensia soţiei (40.848 lei pe an).