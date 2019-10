Daea: Nu există țară în lume care să aibă bazinele hidrografice ale României

Nu există o altă ţară în lume care să aibă bazinele hidrografice pe care le are România, iar alţii fac sărbătoare naţională atunci când câştigă un metru pătrat de vegetaţie, a afirmat Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, într-o dezbatere de specialitate.

"Nu există o altă ţară în lume care să aibă bazinele hidrografice pe care le are România. Dacă ne ridicăm cu ochii minţii şi privim această reţea hidrografică, ne putem da seama că peste tot avem resursă de apă dulce. Alţii fac sărbătoare naţională când câştigă un metru pătrat de vegetaţie", a spus acesta.



Oficialul MADR a adăugat că România a reuşit ca, în doi ani şi 10 luni, să construiască reţele de irigaţii care au avut ca bază sistemul existent dinainte de 1989.



"România a avut un sistem de irigaţii foarte bine pus la punct. Teritoriul României este parcurs de 1.100 de km de Dunăre care are apă dulce. Teritoriul României este tăiat de râuri şi pârâuri. În România, până în 1989, aveam aproximativ 3 milioane de hectare care erau prinse într-un concept unitar de a se pune la dispoziţia agriculturii ţării întreaga reţea hidrografică. În România, beneficiem din relicvele unui sistem de irigaţii, din cauza faptului că nu ne-am putut stăpâni să nu-l distrugem.", a subliniat ministrul.



Potrivit demnitarului, staţiunile de cercetare reprezintă un atu pentru domeniul agriculturii. Petre Daea participă la dezbaterea "Schimbările climatice şi impactul în economie", de la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (ASAS).

AGERPRES