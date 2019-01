Dan Manolescu: E o premieră să avem un guvern în funcţiune care nu are un buget la început de an

E o premieră să avem un guvern în funcţiune care nu are un buget la început de an, pentru că până acum acestea aveau loc în anii în care aveam alegeri parlamentare, a declarat, joi, Dan Manolescu, preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, la conferinţa de fiscalitate EY România.



"Nu este prima dată (când nu avem buget n.r.), e poate o premieră să nu avem buget într-un an postelectoral pentru că de obicei astfel de lucruri, amânări de buget, se întâmplau în anii în care aveam alegeri parlamentare. Era un nou guvern care în funcţiune undeva la final de decembrie, început de ianuarie şi atunci fostul guvern lăsa cumva această sarcină a elaborării bugetului către guvernul nou investit astfel încât îşi seteze cumva priorităţile. E o premieră să avem un guvern în funcţiune care nu are un buget la început de an. Aşteptăm să vedem. Până la finalul lunii, din ce am înţeles, probabil că săptămâna viitoare, săptămâna cealaltă, să existe deja draftul, să fie aprobat în Guvern, cel mai probabil. Nu ştiu dacă vom avea sesiune extraordinară a Parlamentului un pic înainte de februarie, dar altfel, în momentul în care începe Parlamentul începe să lucreze în februarie va începe cu proiectul de buget", a afirmat Dan Manolescu.



Manolescu a spus că este posibil ca pe măsură ce bugetul se elaborează să vedem şi alte modificări. El a menţionat că în presă se vehiculează un nou proiect de ordonanţă de urgenţă la nivelul Ministerului de Finanţe care include alte modificări.



"Până acum, din ce am înţeles nu ar fi modificări care să vizeze creşteri de cote sau modificări de cote, ci alte aspecte mai mult tehnice, dar până nu vedem lucrurile confirmate în proiectul de buget pe estimarea de venituri pe care Guvernul şi-o anticipează nu putem să fim siguri", a explicat Dan Manolescu.



El a spus că din anumite puncte de vedere sau pentru anumite industrii anul acesta seamănă cu 2018 pentru că sunt o serie de modificări care au impact mare în activitatea agenţilor economici din anumite sectoare.



Unele modificări afectează destul de serios activitatea unor companii, iar acum acestea îşi fac calcule pentru a vedea în ce măsură le pot suporta. Exemplul oferit de Manolescu este cel al companiilor care foloseau activitatea zilierilor pentru că acum domeniile în care se pot folosi zilieri s-a restrâns în mod semnificativ.



Ministrul Muncii, Marius Budăi, a afirmat, miercuri seara, la Digi24, că bugetul de stat pe 2019 va fi aprobat în februarie.



Potrivit ministrului finanţelor, proiectul de buget pentru anul viitor are la bază un Produs intern brut de aproximativ 1.022 miliarde de lei. Autorităţile mizează pe o creştere economică de 5,5% pentru 2019. AGERPRES