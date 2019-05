Dăncilă: Autorizaţia de construcţie, eliminată din documentaţia pentru proiectele finanţate prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii

Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri, la Bacău, că în şedinţa Guvernului de joi va fi adoptat un act normativ prin care autorizaţia de construcţie va fi eliminată din documentaţia ce trebuie depusă în cadrul proiectelor cu finanţare prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii. „Mâine (joi - n.r.) avem şedinţă de guvern, o şedinţă în care avem de adoptat o serie de acte normative care se pliază pe solicitările pe care le-am avut în cadrul deplasărilor noastre în teritoriu. Un exemplu este legat de Fondul de Dezvoltare şi Investiţii care permite comunităţilor locale să acceseze două proiecte de importanţă majoră pentru comunitatea respectivă. Din discuţiile pe care le-am avut cu primarii, indiferent de culoarea politică, ne-au solicitat ca, la depunerea documentaţiei, să eliminăm autorizaţia de construcţie pentru că este o barieră în calea accesării unui proiect. Mâine vom face acest lucru”, a precizat Dăncilă. Primul-ministru a adăugat că în şedinţa de joi vor fi şi alte acte normative „care, efectiv, să aducă un plus pentru România”.

Ce rol are FSDI

Crearea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) a fost discutată în ședința de guvern de pe 9 februarie. Potrivit memorandumului, promovat de Ministerul Economiei, FSDI va avea drept scop dezvoltarea și finanțarea proiectelor de investiții rentabile și sustenabile, fiind un mecanism de finanțare care va identifica și materializa oportunități investiționale cu impact în dezvoltarea economică durabilă și crearea de noi locuri de muncă pe termen lung. Ulterior, Ministerul Finanţelor Publice a publicat lista companiilor care vor face parte din FSDI. Pe aceasta se regăsesc 28 companii, printre care OMV Petrom, Romgaz, Hidroelectrica, Electrica, Loteria Română, Nuclearelectrica etc. MFP susţine că prin înfiinţarea FSDI se are în vedere crearea unui vehicul public de investiţii financiare/intermediere financiară în acţiuni/participaţii în proiecte/companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piaţa financiară din România, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă şi, pe de altă parte, să catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile către economie şi proiecte rentabile. FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private (PPP), cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.