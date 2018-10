Dăncilă spune că a doua ediţie a Start Up Nation va fi un program cu o procedură de achiziţii simplificată

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a precizat joi că a doua ediţie a Start Up Nation va fi un program mai clar, cu o procedură de achiziţii simplificată, iar modul de lucru cu beneficiarii va fi uniform în toată ţara atât în cazul agenţiilor regionale, cât şi în cazul băncilor partenere.



"Vom continua acest program important pentru dezvoltarea mediului de afaceri românesc şi îl vom îmbunătăţi pentru a oferi şanse cât mai mari antreprenorilor care vor să-şi transforme ideile în afaceri de succes. Vom aloca resurse bugetare de 2 miliarde de lei, astfel încât să acordăm finanţarea nerambursabilă de 200.000 de lei pentru fiecare beneficiar, pentru 10.000 de firme. Programul pentru demararea celei de-a doua ediţii a programului Start Up Nation a fost lansat deja în dezbatere publică. Acest proiect este construit pe baza experienţei din Start Up Nation 2017 şi răspunde mai bine dorinţelor şi nevoilor exprimate de antreprenorii aflaţi la început de drum. Va fi un program mai clar, cu o procedură de achiziţii simplificată, iar modul de lucru cu beneficiarii va fi uniform în toată ţara atât în cazul agenţiilor regionale, cât şi în cazul băncilor partenere ", a spus Dăncilă în debutul şedinţei de Guvern.



Dăncilă a adăugat că Executivul îşi doreşte încurajarea lansării afacerilor în zonele geografice mai puţin dezvoltate, în acord cu principiile aplicate şi de Comisia Europeană.



"Programul Start Up Nation 2017, lansat de guvernarea PSD-ALDE, şi-a atins scopul. Prin intermediul acestui program au fost înfiinţate peste 8.000 de firme, în sectoare cu efect multiplicator în economie - producţie, industrii creative, servici şi IT. Cei mai mulţi dintre antreprenorii care au pornit afaceri prin Start Up Nation sunt tineri, cu vârste cuprinse între 21-40 de ani, iar în prezent oferă locuri de muncă pentru peste 21.000 persoane. Îmbucurător este şi faptul că peste 80% dintre locurile de muncă nou create sunt ocupate de persoanele din categoriile ţintă: şomeri, tineri absolvenţi, persoane cu dizabilităţi", a spus ea.



Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a publicat, luni, pe site, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea programului Start-Up Nation în vederea demarării ediţiei din acest an.



Spre deosebire de ediţia de anul trecut, în acest an, antreprenorii pot solicita şi primi un avans de cel mult 30% din valoarea proiectului.



Alte modificări se referă la criteriile de selecţie a proiectelor câştigătoare. Astfel, nu vor mai beneficia de punctaj suplimentar firmele din sectorul IT, ca până acum, ci doar cele din sectorul producţiei (30 de puncte), servicii (30 de puncte), industrii creative (20) şi comerţ şi alte activităţi (10).



De asemenea, apare un nou criteriu, respectiv densitatea IMM-urilor din judeţul respectiv. Vor primi 10 puncte suplimentare firmele nou-înfiinţate din judeţele cu mai puţin de 4 firme la 100 de locuitori. AGERPRES