Daniel Suciu: Premierul nu știe să citească o execuție bugetară

Fostul ministru al Dezvoltării Regionale, Vasile-Daniel Suciu, a afirmat că premierul Ludovic Orban confundă execuţia bugetară cu facturi neplătite, atunci când spune că restanţele pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) sunt de 5 miliarde de lei.



"Nu am putut să nu observ începutul şedinţei de Guvern, când premierul Ludovic Orban spunea că lăsăm restanţe pe PNDL de 5 miliarde de lei. Mi-e foarte greu să înţeleg cum un premier care are o oarecare capacitate administrativă nu ştie să citească o execuţie bugetară. Cred că e inadmisibil ca în prima şedinţă de Guvern să confunzi execuţia bugetară cu facturi neplătite. Da, domnule premier Ludovic Orban, peste 5 miliarde sunt plăţile efectuate anul acesta pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi nu facturile restante. Este o diferenţă uriaşă şi cred că ar fi bine, atunci când spuneţi ceva în spaţiul public, să aveţi şi documentarea necesară", a susţinut Suciu la o conferinţă privind bilanţul de activitate.



El a afirmat că, în ultimii ani, Guvernul a făcut investiţii în toată ţara, atât pe PNDL I cât şi pe PNDL II, prin cele 12.782 de proiecte, în valoare totală de peste 47 de miliarde de lei. În acest an au fost finalizate 146 de obiective pe PNDL I şi 249 pe PNDL II.

Fostul ministru a spus că lasă moştenire următorului Guvern câteva miliarde de euro, exprimându-şi speranţa că PNDL nu va fi oprit.



"Las moştenire şi lăsăm moştenire următorului Guvern şi statului român, cel puţin pentru anul 2020-2021, câteva miliarde de euro bune, care vor intra în ţară. Sunt foarte curios ce vor face cu PNDL. Pentru cei care nu ştiu, pentru cei care îşi închipuie că acest program este un izvor nesecat şi de bani şi aflat la arbitrariul vreunui ministru, le aduc aminte că 95% din aceste peste 12.000 de investiţii au fost semnate până în anul 2017 şi îmi exprim speranţa că acest program nu va fi oprit. Avem o execuţie de 99,98% pe PNDL, 5,146 miliarde sunt sumele deja virate către beneficiari şi nu a mai fost în ultima şedinţă de Guvern o alocare, întrucât suma din fondul de rezervă nu mai permite acest lucru. I-am auzit pe guvernanţii de azi spunând că o alocare din fondul de rezervă bugetară este la imita legii. Le lăsăm instrumentul necesar, rectificarea de buget, să acopere şi celelalte facturi aflate în casă, care sunt în jur de un miliard şi nu de 5 miliarde, cum spunea premierul", a încheiat Suciu.

AGERPRES