De pe 1 august, resursele Pământului se vor epuiza

La 1 august 2018, omenirea îşi va fi consumat toate resursele pe care planeta le poate reînnoi într-un an şi va fi poluat mai mult decât aceasta poate absorbi. Prin urmare, până la 31 decembrie, vom trăi "pe datorie" din resursele generaţiilor viitoare, potrivit calculelor ONG-ului Global Footprint Network. Astfel, în mai puţin de opt luni de zile, oamenii va epuiza resursele pe care Terra le pune la dispoziţie pentru întregul an. Pentru a calcula această "zi a depăşirii" (Earth Overshoot Day - EOD), care înseamnă că solicitările umanităţii depăşesc capacitatea de regenerare a Pământului în acel an, organizaţia ia în considerare amprenta de carbon şi resursele consumate pentru pescuit, creşterea animalelor, agricultură, construcţii şi utilizarea apei. Acest moment apare din ce în ce mai devreme de la an la an. Dacă în 1970, "ziua depăşirii" a fost fixată pe 23 decembrie, în 2012 EOD a avut loc pe 22 august, în 2016 pe data de 3 august, iar anul trecut aceasta s-a mutat pe 2 august. Emisiile de carbon sunt principalul motiv pentru care vom lăsa generaţiilor viitoare, ca moştenire, datorii uriaşe: amprenta de carbon reprezintă 60% din cererea omenirii asupra naturii, cerere pe care o numim amprentă ecologică, conform datelor Global Footprint Network (GFN). Amprenta ecologică poate fi calculată la acest www.footprintcalculator.org. Preţul acestui comportament global este din ce în ce mai evident şi ia forme diverse: defrişări, secete, lipsa apei potabile, eroziunea solului, pierderea biodiversităţii, acumularea dioxidului de carbon în atmosferă etc. Acest consum iraţional al resurselor Planetei poate fi limitat printr-o serie de măsuri care să vizeze folosirea pe scară cât mai largă a produselor ecologice sau certificate (obţinute într-un mod ce nu utilizează iresponsabil resursele), limitarea consumului de energie, conmcomitent cu extinderea consumului de energie regenerabilă etc.

În anul 1961, oamenirea utiliza doar două treimi din resursele naturale, iar majoritatea ţărilor încă aveau rezerve ecologice. Amprenta noastră ecologică era mai mică şi putea fi suportată. Astăzi, ne aflăm într-o situaţie total opusă, iar preţul economic, social şi ecologic pe care îl plătim este din ce în ce mai mare.