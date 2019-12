Deficitul comercial, la 14 miliarde

Deficitul balanței comerciale (diferența dintre importuri şi exporturi) a fost de 14 miliarde de euro în primele 10 luni din 2019, mai mare cu circa 2,2 miliarde de euro decât nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Exporturile au însumat, în perioada ianuarie – octombrie a acestui an, 58,2 miliarde de euro, după o creştere de 1,7% comparativ cu acelaşi interval din 2018, iar importurile s-au cifrat la 72,2 miliarde de euro, în urcare cu 4,6%. Ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor au fost deținute, în primele 10 luni ale anului în curs, de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (47,3% la export şi 37,2% la import) şi alte produse manufacturate (31,9% la export şi respectiv 30,5% la import), la această categorie fiind cuprinse mărfuri manufacturate clasificate, în principal, după materia primă (fier, oțel, cauciuc, metal etc.) şi articole manufacturate diverse (îmbrăcăminte şi accesorii, încălțăminte etc.).