Depozitele românilor s-au umflat în ultimul an şi jumătate

Românii au economisit peste 26,9 miliarde de lei, circa 5,74 miliarde de euro, în ultimul an şi jumătate, de când au început să crească salariile, dar şi preţurile. Aceşti bani stau în bănci la dobânzi negative în condiţiile în care inflaţia muşcă 5% din valoarea lor. Oamenii sunt precauţi şi încearcă să pună deoparte bani pentru vremuri mai grele, însă nu mai preferă depozitele la termen, ci conturile curente.

La 1 ianuarie 2017, populaţia avea în bănci peste 162,9 miliarde de lei, din care aproape 59,5 miliarde erau schimbate în valută. Peste un an şi jumătate, în august 2018, economiile au urcat la 26,97 miliarde de lei, din care 15,95 miliarde de lei erau în valută, potrivit datelor de la Banca Naţională a României.

Economiile stau pe card

Calculele arată că în ultimul an şi jumătate românii au strâns în bancă 26,9 miliarde de lei, însă o mare parte din aceşti bani nu sunt depuşi în depozite bancare, ci stau în conturile curente, anexate cardurilor. Sumele plasate în conturi curente şi de economii s-au majorat cu peste 24 miliarde de lei, în acest interval de timp, iar cele din depozitelor la termen cu mai puţin de 3 miliarde de lei. Concret, persoane fizice aveau la finalul lunii august 2018 aproximativ 79,6 de miliarde de lei în conturi curente şi de economii, faţă de 55,3 miliarde de lei cât aveau în ianuarie 2017, potrivit datelor BNR

Oamenii aleg acum conturile de economii, care au dobânzi similare cu depozitele, iar banii pot fi retraşi oricând fără să fie penalizaţi. În plus, băncile oferă posibilitatea ca lună de lună clientul să poată economisi o sumă fixă pe card, într-un cont separat de economii, la care proprietarul are acces în orice moment fără să piardă dobânda, care se calculează lunar la suma aflată în soldul contului de economii. În plus, mulţi oameni îşi lasă lună de lună economiile pe carduri, în contul curent, nemaifiind interesaţi de o dobândă de numai 0,1%.

Valuta creşte mai repede

Cum componenta în valută a crescut mai repede decât cea în lei, este limpede că oamenii au preferat să-şi ţină economiile în valută, în special în euro, având în vedere că din cei 26,97 miliarde de lei, 15,95 sunt în valută. În condiţiile în care depozitele nu mai oferă dobânzi real pozitive, orientarea spre euro este firească pentru că se poate câştiga din jocul valutar.

Cum au evoluat economiile (miliarde lei)

Inauarie 2017 August 2018 Diferenţă

162, 929 189, 9 26,9711

Din care în lei

103, 4687 114.,4897 11, 021

În valută

59, 4603 75, 4103 15,95

Sursa: BNR