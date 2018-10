Deputaţii ALDE au părăsit dezbaterile la legea offshore; Vosganian: Mi se pare o improvizaţie

Deputaţii ALDE au părăsit dezbaterile din comisiile de specialitate pe legea offshore, liderul deputaţilor ALDE Varujan Vosganian argumentând că această dezbatere este "o improvizaţie", deoarece nu există o evaluare a impactului bugetar, o evaluare clară a resurselor şi nici un punct de vedere al Guvernului.



"ALDE nu a votat în niciun fel. Nu avem niciun punct de vedere de la ANRE, de la Guvern. (...) Dacă Guvernul a dat bir cu fugiţii, cu cine aţi lucrat aceste amendamente? Nu s-a mai întâmplat să se modifice prevederi fiscal bugetare fără un studiu privind impactul bugetar. Este straniu că noi votăm o lege cu atâtea modificări la o lege care am votat-o acum două luni. Ce s-a întâmplat în aceste două luni? Cât de serioşi suntem în aceste modificări? Nu mi s-a mai întâmplat să votez fără să ştim care este valoarea resurselor. ALDE nu participă la această dezbatere care mi se pare o improvizaţie. O să solicităm în plen retrimiterea la comisie, ca noi să putem vota în cunoştinţă de cauză, să ştim impactul bugetar, o evaluare clară a resurselor şi să avem un punct de vedere al Guvernului", a spus Varujan Vosganian, în şedinţa comisiilor pentru industrii, buget şi administraţie ale Camerei Deputaţilor.



El a subliniat că Ministerul Energiei, al cărui portofoliu aparţine ALDE, nu are nicio competenţă privind impactul fiscal bugetar. "L-am întrebat pe ministrul Energiei şi mi-a spus că nu are cunoştinţă de aceste amendamente pe care dumneavoastră le-aţi pregătit azi dimineaţă", i-a spus Vosganian preşedintelui Comisiei pentru industrii Iulian Iancu.



Deputatul ALDE susţine că orice modificare de impozite îi afectează pe români şi statul.



"Spuneţi-mi şi mie cât am câştigat la 60 %, la 30 %, 10 %. Eu cu improvizaţii din astea mă scuzaţi eu nu merg. Aveţi prilejul ca până la plen să spuneţi care va fi câştigul statului român pe diverse scenarii şi vă asigur că voi fi primul să care să o votez. Dacă nu, o să consider că este o improvizaţie şi nu o să votez", a spus Vosganian.



În replică, social-democratul Iulian Iancu a arătat că amendamentele sunt mai favorabile decât forma iniţială a legii.



"Avem un studiu (...) prezentat de companii şi mai este un studiu făcut cu Ministerul de Finanţe cu ANAF. Câştigăm 8,8 miliarde de euro şi suntem supăraţi şi părăsim sala. Foarte interesant", a susţinut Iancu.



Discuţiile pe articole au continuat şi după ce deputaţii ALDE au plecat din sală.