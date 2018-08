Dezastru de un miliard € pentru că nu avem garduri

Grupul OMV Petrom a consemnat în primul semestru din acest an un profit net de 1,28 miliarde de lei, în creştere cu 6% faţă de perioada similară din 2017, când rezultatul afişat a fost de 1,21 miliarde de lei, po...

Timişoara a devenit, la jumătatea acestui an, cea mai mare piaţă de birouri din provincie, depăşind pentru prima dată suprafaţa de birouri în funcţiune din Cluj-Napoca, se arată într-o analiză a unei...

Omenirea va epuiza la data de 1 august toate resursele pe care natura poate să le reînnoiască într-un an şi va trăi "pe datorie" timp ce cinci luni, potrivit ONG-ului Global Footprint Network, ai cărui...

Americanii de la Tesla negociaza constructia unei fabrici in Europa, care sa produca atat baterii, cat si autoturisme. In Germania sau Olanda, informeaza Wall Street Journal. Discutiile...

Fostul sef al campaniei electorale a presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, a castigat peste 60 de milioane de dolari in calitate de consultant politic in Ucraina, venituri pe care nu le-a precizat in...