Dispare o meserie la modă: Roboții dau afară „muncitorii” din IT

Sectorul IT din România continuă să crească, astfel că în viitorul apropiat, va avea nevoie de tot mai mulţi angajaţi. Dar, la fel ca în alte domenii de activitate, aceştia se vor situa la un nivel de pregătire şi specializare ridicat, comparativ cu momentul de faţă. Experţii estimează că, în maximum 15 ani, şi în această industrie va dispărea o meserie, cea aflată pe cea mai joasă treaptă a cunoştinţelor şi abilităţilor.

Muncitorii sunt înlocuiţi de roboţi sau trebuie să îşi îmbunătăţească aptitudinile în toate domeniile. Strungarul nu se mai limitează doar la prelucrarea mecanică a piesei, ci acţionează maşinile cu comandă numerică. Tractoristul cunoaşte funcţiunile digitale şi se orientează după GPS-ul de la bordul utilajului agricol. Un fenomen similar se întâmplă în IT, unde lucrătorul de la cel mai scăzut nivel, developerul, începe să îşi piardă obiectul muncii şi se vede nevoit să se reinventeze, îndreptându-se către meserii cu expertiză mai înaltă. Inteligenţa artificială ia locul procedeelor clasice, diferenţele dintre cele două activităţi fiind destul de mari. Developerul (sau dezvoltatorul software) realizează programele şi sistemele de operare pe care le utilizează toţi cei aflaţi în faţa unui computer.

Fabrica nemiloasă

“Nu putem vorbi de o denumire generică, pentru că IT-ist poate însemna arhitect software, inginer software, specialist în baze de date, tester, analist, developer. Specializările în inteligenţă artificială se reduc, grosso-modo, la două categorii: recunoaşteri de tipare şi căutări în structurile de date”, a declarat, pentru Jurnalul, profesorul universitar Varujan Pambuccian.

El spune că în prezent, „o companie de IT deja seamănă cu o fabrică, în care putem spune că developerul este proletarul”, iar acesta „va dispărea primul, aşa cum a dispărut din numeroase industrii, în ultimii 30 de ani, ca efect al dezvoltării tehnologiei şi robotizării”.

Arhitectul software n-are moarte

Pambuccian crede că în următorii 10-15 ani, developerii vor fi înlocuiţi de sistemele de inteligenţă artificială, iar această transformare va avea un impact şi în România, la fel ca peste tot în lume.

În viziunea specialistului, la nivelul întregii industrii IT, numărul angajaţilor va continua un trend ascendent.

„Va creşte numărul celor care ştiu să dezvolte sau măcar să utilizeze algoritmi de inteligenţă artificială, vom asista la o cerere tot mai mare de designeri. De asemenea, analistul şi arhitectul software nu vor avea moarte”, explică Pambuccian. El arată că sectorul IT din România fiind integral privat, „totul va depinde de felul în care managerii vor şti să negocieze contractele şi să administreze politicile de resurse umane”.

Dacă vom face lucrurile cu cap, o treime din developeri vor putea să migreze către inteligenţa artificială, specializându-se în prelucrarea imaginii, prelucrarea vorbirii, căutări în baze de date, prelucrare în cloud.

Varujan Pambuccian

Afaceri înfloritoare

Piaţa locală de servicii software şi IT a înregistrat anul trecut un volum de 4,5 miliarde de euro, după creşteri substanţiale, având în vedere că în 2014 nivelul era de numai 2,8 miliarde de euro, după cum indică un studiu efectuat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii din România (ANIS). Estimările pentru acest an se cifrează la 5,1 miliarde de euro, iar perspectiva pe 2021 se ridică la 6,9 miliarde de euro, după creşteri de 16% în 2020 şi 15,2% anul următor. De asemenea, numărul angajaţilor din industrie a urcat de la 71.590 în 2014 la 96.490 în 2018 şi este aşteptat să atingă 104.520 anul acesta şi 124.750 în 2021. În acelaşi timp, productivitatea per angajat cunoaşte o tendinţă pozitivă, cu majorări spectaculoase, de la 39.181 euro/angajat în 2014 la 46.637 euro/angajat anul trecut, iar previziunile se înscriu pe aceeaşi traiectorie, 49.225 euro/angajat anul acesta şi 55.150 euro/angajat în 2021.

Firmă românească de elită

„Elita IT-ului” îşi face loc şi în România, iar o firmă din acest domeniu a căpătat recunoaştere internaţională. „Financial Times” a inclus în topul campionilor digitali ai Europei pe anul 2018 din Europa compania Uipath, producător de roboți folosiți în sistemele computerizate pentru a executa procese repetitive, procedeu care salvează timp şi bani. Înfiinţat în 2005, Uipath este primul „unicorn” românesc (societate IT care depăşeşte valoarea de un miliard de dolari). Roboţii companiei înlocuiesc 5 din 7 oameni care efectuează procese repetitive.