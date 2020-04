Dosarele pentru programul "Rabla" se depun online. Termenele au fost modificate

Depunerea dosarelor de finanţare pentru accesarea programelor ''Rabla Clasic'' şi ''Rabla Plus'' se face exclusiv online. Toate documentele sunt acceptate în format electronic, precizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat.



"Ca urmare a stării de urgenţă decretată la nivel naţional, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), aplică măsuri speciale în ceea ce priveşte derularea programelor de finanţare. Astfel, depunerea dosarelor în cadrul Programelor Rabla şi Rabla Plus se va face integral online, fiind acceptate în format electronic toate documentele necesare. Totodată, obligativitatea prezentării certificatului de distrugere şi radiere a autovehiculelor vechi a fost înlocuită cu o comunicare online către dealer în care să fie specificate data şi numele operatorului unde maşina a fost casată. De asemenea, certificatele de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale au fost înlocuite cu o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că viitorul posesor al maşinii noi nu are datorii la stat, la momentul achiziţiei".



Termenele de depunere a dosarelor în cele două programe au fost modificate.



Pentru ''Rabla Clasic'' perioada a fost extinsă cu 60 de zile, de la 120 la 180 de zile. În privinţa casării autovehiculelor, termenele au fost prelungite cu 60 de zile de la data emiterii Notei de înscriere pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice termenul este de 180 de zile de la data emiterii contractului de finanţare şi a Notei de înscriere.



Pentru ''Rabla Plus'' valabilitatea Notei de înscriere a fost extinsă cu 40 de zile (de la 180 la 220 de zile), de la data emiterii.



"Mai mult, pentru toate programele şi proiectele aflate în derulare, cu excepţia Rabla şi Rabla Plus, cărora le sunt aplicabile modificările expuse anterior, toate termenele se suspendă pe perioada stării de urgenţă şi încă 30 de zile după încetarea acesteia. Aceste măsuri au menirea să înlesnească obţinerea şi acordarea finanţării prin debirocratizarea proceselor specifice, în sensul acceptării documentelor emise în format electronic şi transmiterii acestora prin mediul online, prorogării sau, după caz, suspendării termenelor în cadrul programelor şi contractelor aflate în derulare, fără însă a suspenda sesiunile în curs, programele şi proiectele putându-se derula în continuare", se arată în comunicat.



Programul "Rabla Clasic" pentru anul 2020 a început pe 17 martie, cu un buget de 405 milioane de lei.

Autorităţile estimează că vor exista 60.000 de beneficiari, cel mai ridicat număr din ultimii 15 ani.



Programul "Rabla Plus" a început pe 25 martie, iar doritorii au posibilitatea să-şi cumpere o maşină full electric sau electric hibrid plug-in. Programul eco permite populaţiei și achiziţia de motociclete full electric.



De la înfiinţarea Programului "Rabla", cel puţin 600.000 de autovehicule au fost scoase din uz şi circa 550.000 de autovehicule noi au fost achiziţionate.