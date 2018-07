Dragnea: Nu puteam accepta dependenţa energetică de Rusia!

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat că, prin modificările aduse proiectului legii offshore, s-a urmărit ca România să nu mai fie independentă energetic de Rusia.

"Trebuie să fie adoptată această lege nu în forma în care a venit de la Senat, nu vreau să acuz pe nimeni, ori a fost superficialitate ori nu a fost o analiză foarte atentă, dar nu puteam accepta în Camera Deputaţilor ca România să-şi păstreze în continuare dependenţa energetică de ruşi. Faptul că am pus 50% din toată producţia pe contracte bilaterale, iar 50% tranzacţionare pe piaţa românească înseamnă că Romania devine una dintre puţinele ţări din lume care devin independente energetic. De asemenea, suprataxare zero nu putea fi acceptată, pentru că nu poţi ca stat român să nu încasezi absolut nimic", a declarat Dragnea în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterile proiectului de lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri referitoare la perimetre petroliere offshore.

El a negat că ar fi fost negocieri "în spatele uşilor închise", aşa cum au acuzat reprezentanţii opoziţiei.

"Nu au fost negocieri în spatele niciunei uşi, nici deschise, nici închise, nu se fac negocieri pe marginea unei legi. Ceea ce am prezentat eu astăzi am făcut-o pentru că am vorbit cu colegii mei de la Camera Deputaţilor şi am convenit împreună că înainte de a vota această lege într-o formă sau alta toţi vedem în grup care sunt datele economice, datele financiare şi avantajele strategice pentru România", a spus liderul PSD. AGERPRES