EA Sports anunţă depăşirea, la nivel global, a 10 milioane de utilizatori pentru FIFA 20

Noul FIFA 20, dezvoltat de studiourile EA România (Bucureşti) şi EA Vancouver, a atins pragul de 10 milioane de utilizatori la nivel global, după doar trei săptămâni de la lansare, a anunţat, vineri, compania.



Până la ora actuală, pe platforma noului joc FIFA 20 au fost înscrise peste 1,2 miliarde de goluri în toate modurile de joc în cele mai mult de 450 de milioane de meciuri jucate.



În acelaşi timp, modul de joc FIFA Ultimate Team continuă să crească din punct de vedere al numărului de utilizatori, cu mai mult de 272 de milioane de meciuri disputate până în prezent. La acestea se adaugă cele peste 138 milioane de meciuri jucate în modul de joc Division Rivals, unde jucătorii concurează pentru a se califica în FIFA Ultimate Team Weekend League, având apoi ocazia de a deveni Campioni FIFA Ultimate Team şi de a concura în turneele EA Sports FIFA 20 Global Series, parte a FIFA eWorld Cup.



Potrivit unui comunicat de presă al EA Sports, toţi utilizatorii FIFA 20 înregistraţi până la data de 17 octombrie 2019 vor fi recompensaţi cu 8.000 Volta Coins, pe care îi pot utiliza pentru personalizarea avatarului lor şi pentru a-şi exprima stilul personal cât mai bine în Volta prin intermediul celor mai noi iteme disponibile în Volta Drop. Suplimentar, jucătorii vor avea la dispoziţie un nou Volta Football Squad Building Challenge, la completarea căruia vor putea obţine recompense în joc.



Noul mod de joc Volta Football a devenit al doilea cel mai popular mod de joc din FIFA 20, cu peste 5 milioane de avataruri create până în prezent şi meciuri virtuale disputate în arenele din jurul lumii, cele mai populare cinci oraşe din joc fiind: Berlin, Roma, Lagos, Londra şi Cape Town.



Pentru noul joc, EA Sports şi Liga Profesionistă de Fotbal din România au semnat un parteneriat prin care Liga I din România este inclusă în FIFA 20, una dintre cele mai populare francize de jocuri video sport din lume. FIFA 20 include toate cele 14 cluburi de fotbal româneşti care joacă în Liga I în sezonul 2019-2020, împreună cu trei noi fotbalişti români recreaţi autentic în joc, respectiv George Ţucudean, George Puşcaş şi Alexandru Mitriţă.



În plus faţă de includerea Ligii I, FIFA 20 va readuce fotbalul înapoi în stradă într-un mod autentic şi creativ cu Volta Football, prin care jucătorii vor avea posibilitatea să-şi exprime stilul personal cu ajutorul sistemului de joc complet nou, inspirat de realitatea şi autenticitatea meciurilor de fotbal in format restrâns, jucate pe străzi, în săli de spot şi pe terenuri de futsal din întreaga lume.



Volta Football aduce noi funcţionalităţi care îi vor transpune pe jucători în ritmul străzii, cum ar fi driblingurile şi loviturile din voleu, noile animaţii şi mişcările dinamice ale mingii, pe care jucătorii le pot testa în locaţii noi şi unice din întreaga lume, într-o varietate de tipuri de meci: 3 contra 3 Rush (fără portar), 4 vs 4, 4 vs 4 Rush, 5 vs 5 şi Professional Futsal.



De asemenea, jucătorii vor putea încerca o nouă experienţă în Volta Story şi o nouă experienţă individuală conectată în Volta World, prin meciurile Single Player împotriva echipelor generate de comunitate într-o varietate de formate şi locaţii. Mai mult, jucătorii vor putea promova sau retrograda în modul de joc Volta League online, noul format "jucător versus jucător" permiţându-le să înfrunte echipele controlate de alţi jucători online.



FIFA 20 ridică ştacheta şi la nivel de gameplay şi aduce un nou nivel de autenticitate pe terenul virtual printr-o abordare numită Football Intelligence, ce se bazează pe trei noi funcţionalităţi: Authentic Game Flow, Decisive Moments şi Ball Physics. În acest fel, jucătorii vor putea şi să modeleze viitorul clubului lor cu prin noile inovaţii din cel mai autentic mod de carieră de până acum. Noul joc oferă posibilitatea de a personaliza managerul mai mult ca niciodată, cât şi de a avea manageri de sex feminin, o premieră în istoria francizei. În plus, jucătorii vor avea astfel impact direct asupra moralului şi performanţei echipei lor prin conferinţe de presă interactive, schimbări ale echipei de start, discuţii unu la unu cu jucătorii din club şi multe altele.



Modul "Ultimate Team" vine cu o serie de noi funcţionalităţi, inclusiv noi experienţe sociale, cum ar fi un sistem de obiective redefinite, care oferă jucătorilor noi provocări, împreună cu noi modalităţi de a progresa şi a personaliza echipa pe măsură ce avansează în joc. Pe lângă readucerea lui Gheorghe Hagi, în modul "Ultimate Team" au fost adăugate 15 noi staruri, printre care Didier Drogba, Zinedine Zidane şi Andrea Pirlo.



Starurile care se află pe coperta noului joc FIFA sunt: Eden Hazard - ediţia FIFA 20 Standard, Virgil van Dijk - ediţia FIFA 20 Champions şi Zinedine Zidane - ediţia FIFA 20 Ultimate.



FIFA 20 este dezvoltat de studiourile EA Sports din Bucureşti şi Vancouver, fiind disponibil la nivel global pe platformele PlayStation 4, Xbox One şi PC.

