Economiile lumii, în lupta cu noul coronavirus

Aproape toate țările planetei și-au cristalizat, săptămâna trecută, măsurile economice de combatere a efectelor coronavirus în plan economic, alocând fonduri consistente pentru protejarea afacerilor și chiar ajustându-și dobânda-cheie pentru a sprijini infuziile de capital. Pe baza unor centralizatoare realizate de consultanții și economiștii din România, Jurnalul vă prezintă principalele măsuri astfel adoptate.

Iată cum au procedat câteva țări reprezentative pentru economia regională și globală:

- Ungaria a suspendat plata ratelor la credite, principalul și dobânda, pentru companii și persoane fizice, până la sfârșitul anului. Per total, vecina noastră de la vest a alocat aproximativ 3 miliarde de euro pentru sprijinirea mediului de afaceri;

- Polonia și-a pus deoparte nu mai puțin de 60 de miliarde de euro, atât pentru protejarea firmelor, cât și ca măsuri de relaxare cantitativă. Mai mult, banca centrală a Poloniei a redus dobânda-cheie, a tăiat rezervele minime obligatorii ale băncilor și va cumpăra titluri de stat;

- Cehia a anunțat un pachet de sprijin de 40 de miliarde de euro, din care 4 miliarde sunt alocate ca ajutor direct pentru companii și 36 de miliarde sunt dirijate în contul garanțiilor statului. Și banca centrală a Cehiei a decis, într-o ședință de urgență, să taie dobânda-cheie;

- Spania acordă facilități de finanțare pentru firmele din turism și amână plata taxelor și a ratelor la credite pentru IMM-uri. În total, programul Spaniei de combatere a efectelor COVID în economie beneficiază de 200 de miliarde de euro;

- Franța a decis alocarea a 300 de miliarde de euro, amânarea plății taxelor și CAS pentru angajați și acordarea de garanții de stat pentru creditarea companiilor. În plus, nu va percepe penalități firmelor care înregistrează întârzieri la executarea lucrărilor din contractele încheiate cu statul;

- Italia a decis amânarea plăților scadente până la 30 aprilie 2020 și suspendarea plății CAS și a impozitelor în turism, dar și să închidă „orice activitate de producţie care nu va fi strict necesară, crucială şi indispensabilă pentru a garanta bunurile şi serviciile esenţiale”;

- Grecia va oferi o compensaţie de 800 de euro tuturor muncitorilor al căror contract de muncă a fost anulat din cauza suspendării operaţiunilor întreprinderii lor. Compensaţia va fi acordată pentru 500.000 de lucrători, costând în total 450 de milioane de euro;

- Germania, care a anunțat anterior un program de 550 de miliarde de euro, va angaja chiar astăzi noi împrumuturi, în valoare de 356 de miliarde de euro, echivalentul a aproape 10% din PIB-ul țării;

- Marea Britanie a lansat o schemă de finanțare de 330 de miliarde de lire sterline. În plus, se acordă granturi firmelor mici, de până la 25.000 de lire sterline, iar băncile pot suspenda pentru trei luni plata ratelor;

- SUA au lansat un program prin care injectează în economie 1.000 de miliarde de dolari, din care 700 de miliarde pe piețele financiare, iar banca centrală (Fed) a coborât dobânzile până aproape de zero;

- Rusia va utiliza o rezervă de 300 de miliarde de ruble (3,6 miliarde de euro) din bugetul pe 2020. Guvernul rus va susține aprovizionarea magazinelor cu produse esențiale, instituind un coridor verde vamal pentru a facilita importurile de primă necesitate.

Nu vom permite o vânzare pe nimic a participaţiilor la companiile industriale şi economice din Germania.

Peter Altmaier, ministrul Economiei din Germania

Bani cash în Occident

Guvernele unor state occidentale vor acorda bani gheaţă populaţiei, pentru a-i ajuta pe cetăţeni să-şi plătească utilităţile, cumpărăturile sau chiriile, arată o analiză CNN. Astfel, în SUA, administraţia Trump ar putea emite cecuri în valoare de 1.000 de dolari fiecărui cetăţean american în parte. Guvernul Japoniei va distribui 12.000 de yeni (109 dolari americani) fiecărui cetăţean japonez. Autorităţile din Hong Kong au declarat că vor acorda 10.000 de dolari Hong Kong (circa 1.300 de dolari SUA) tuturor rezidenţilor, iar executivul australian va oferi 750 de dolari australieni (434 de dolari SUA) penionarilor şi persoanelor care au nevoie de asistenţă socială.

Italia – 10 miliarde de euro

Slovenia – 1 miliard de euro

Ungaria – 3 miliarde de euro

Polonia – 60 de miliarde de euro

Germania – 550 de miliarde de euro

Franța – 300 de miliarde de euro

Marea Britanie – 330 de miliarde de lire sterline

Spania – 200 de miliarde de euro

Elveția – 32 de miliarde CHF (30,4 miliarde de euro)

SUA – 1.000 de miliarde de dolari

Rusia – 300 de miliarde de ruble (3,6 miliarde de euro)

Canada – 82 de miliarde de dolari