EMag estimează vânzări de jumătate de miliard de lei de Black Friday. Vedeta evenimantului va fi un Ferrari

Reprezentanţii eMag estimează vânzări de peste 500 de milioane de lei, cu ocazia Black Friday din acest an, eveniment de shopping programat să aibă loc pe data de 15 noiembrie, în timp ce numărul produselor ce se vor afla în promoţie va ajunge la 3,5 milioane, vedetă fiind un bolid Ferrari, care va beneficia de o reducere de 45.000 de euro.



"Estimăm pentru ediţia din acest an de Black Friday că vânzările vor depăşi 500 de milioane de lei. De asemenea, Black Friday este un eveniment bun pentru noi şi o investiţie bună de a atrage 60.000 de clienţi noi. Ne propunem ca livrarea produselor să se facă în 13 zile, până pe 28 noiembrie. Este şi un motiv pentru care Black Friday din acest an să fie pe 15 noiembrie, şi nu pe 22 sau pe 24 noiembrie. Ne propunem să atingem acest obiectiv în 99% din total. Pentru cei care nu primesc coletele la timp, vom reface comenzile şi îi vom recompensa pe acei clienţi, pentru că este greşeala noastră. Primele cinci zile sunt foarte importante, toate companiile de curierat lucrând non-stop, astfel că 70% dintre comenzi vor fi expediate în aceste prime cinci zile", a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Iulian Stanciu, directorul general al eMag.



Potrivit datelor prezentate de oficialul eMag, pentru ediţia a 9-a a evenimentului Black Friday, s-a negociat timp de zece luni cu furnizorii. Astfel, reducerile totale vor fi în cuantum de 270 de milioane de lei, pentru 3,5 milioane de produse la promoţie, pregătite atât de eMag, cât şi de peste 8.000 de market selleri, parteneri ai companiei, prin Markerplace.



"Pentru ediţia din acest am, am investit 3 milioane de euro numai în servere, servicii de hosting, cloud şi dezvoltare. De asemenea, ne-am orientat mult în parteneriatul cu firmele de curierat - Fan Courier, Sameday, apoi 250 de easyboxuri, Poşta Română - prin 625 de oficii poştale şi în cele trei showroom-uri eMag. 30 de milioane de euro este investiţia companiilor de curierat în centre logistice, în acest an. De asemenea, am dezvoltat împreună cu Raiffeissen cardul co-brand şi am ajuns la 50.000 de clienţi care au ales acest tip de produs. Avem până la 40 de rate fără dobândă prin Raiffeissen şi BRD. În ceea ce priveşte plata produselor, în acest an cred că în proporţie de 40% aceasta se va face cu cardul, iar reducerea medie este 35% la produsele aflate în promoţie de Black Friday", a menţionat Stanciu.



Printre ofertele pregătite de eMag de Black Friday 2019 se află: 70.000 de televizoare (inclusiv la diagonale mari), 120.000 de smartphone-uri, 22.000 de laptopuri, 21.000 de frigidere, 15.000 maşini de spălat, 200.000 de electrocasnice mici, 300.000 de produse fashion (ceasuri, genţi, încălţăminte, geci de iarnă etc.), 150.000 de parfumuri şi cosmetice, 400.000 de jocuri şi jucării, 200.000 de anvelope (în special de iarnă), 400.000 de produse de casă şi grădină, respectiv 50.000 de articole şi echipament sportiv.



De asemenea, la vânzare vor fi disponibile produse speciale, printre care se va afla în premieră un Ferrari GTC 4 Lusso - cu o reducere de 45.000 de euro (de la 308.000 euro la 263.000 euro), servicii de închirieri de maşini, de car sharing, bilete de avion - cu 50% reducere de la Blue Air, bilete la evenimente sportive (Roland Garrros, Wimbledon, finala Champions League de la Istanbul, Formula 1 - cu câteva circuite), zbor cu balonul, închirieri de conace, golf, servicii medicale (Medicover şi Regina Maria), abonamente stomatologice, abonamente Vodafone - cu 30% reducere, cafea de la Starbucks online, intrare în parcuri tematice din România şi Europa, aur (în monede şi lingouri), ceasuri şi bijuterii de lux, pachete turistice pentru România şi alte 14 ţări.



Conform unui studiu eMag şi Kantar, 89% dintre români ştiu ce este Black Friday, faţă de 71% în 2015. Totodată, 50% dintre români au declarat că intenţionează să cumpere ceva de Black Friday, faţă de 45% - în 2015 şi 16% - în 2012.



La ediţia anterioară a evenimentului de shopping s-au înregistrat 9,3 milioane de vizite online, iar 78% au provenit de pe dispozitive mobile, faţă de 69% în 2018 şi 54% în 2015.



În acelaşi timp, vânzările au avut un trend crescător, de la 34 de milioane de lei - în 2011, la prima ediţie a Black Friday, la peste 450 de milioane de lei, în 2018. Din totalul produselor puse la vânzare, 196.000 de produse au avut preţuri de peste 500 de lei.



Ediţia din 2018 a Black Friday a avut la start trei milioane de produse pregătite pentru a fi vândute, iar estimările companiei arată că preţurile la eMag sunt cu 15% mai mici, în medie, faţă de cele practicate de competitori.



Companie românească fondată în anul 2001, eMAG a devenit un lider în retailul online în România, având prezenţe în Bulgaria, Ungaria şi Polonia. Prin intermediul platformei Marketplace, eMAG aduce valoare celor peste 27.000 de selleri din toate cele patru ţări în care activează.



În 2018, veniturile grupului eMag au crescut cu 17,5%, până la 4,77 miliarde de lei, comparativ cu datele din anul precedent.

