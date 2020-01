Enel România primește certificare internațională pentru sistemul de management în combaterea mitei

Şapte companii ale grupului Enel în România sunt certificate ISO 37001, un standard internaţional care recunoaşte existenţa unui sistem eficient de management în combaterea mitei, potrivit unui comunicat al companiei.



"Obţinerea certificării pentru şapte companii care fac parte din Grupul Enel în România confirmă, încă o dată, angajamentul Enel faţă de o cultură etică în desfăşurarea activităţii sale, demonstrând că procedurile şi procesele noastre sunt în concordanţă cu cele mai înalte standarde internaţionale", a declarat Carlo Pignoloni, country manager Enel România, citat în comunicat.



Evaluarea sistemului de management pentru combaterea mitei şi certificarea conformităţii acestuia cu standardul ISO 37001 a fost realizată de RINA, care a efectuat procesul de verificare pentru Enel România SA, Enel Servicii Comune SA, Enel Energie SA, Enel Energie Muntenia SA, E- Distribuţie Muntenia SA, E-Distribuţie Banat SA şi E-Distribuţie Dobrogea SA în 2019.



Aceasta a constat într-o analiză riguroasă a proceselor, procedurilor şi activităţilor relevante ale companiilor care fac obiectul certificării.



"Vreau să vă felicit pentru implicarea dvs. în procesul de certificare; aveţi o echipă foarte bine pregătită, cu care am lucrat eficient. Pentru RINA a fost o plăcere să colaborăm şi este o onoare să vă avem în portofoliul nostru de clienţi. Faptul că într-un singur an am reuşit să certificăm 7 companii din cadrul Grupului Enel, arată implicarea voastră activă în acest proces", a declarat Alessandro Romei, EMEA senior director la RINA.



Standardul ISO 37001 îşi propune să prevină luarea sau darea de mită şi să promoveze o cultură etică, transparentă, deschisă şi conformă, impunând companiilor să implementeze o serie de măsuri precum adoptarea de politici de combatere a mitei prin îndrumarea şi angajamentul conducerii, instruirea personalului în acest domeniu, evaluări periodice ale riscurilor cauzate de mită şi analize amănunţite ale afacerii în cazul proiectelor şi relaţiilor de afaceri.



Standardul asigură şi confirmă punerea în aplicare a unui sistem de management anti-mită tuturor părţilor interesate, cu rolul de a genera o mai mare încredere în piaţă, de menţinere a valorii brandului, de a creşte valoarea acţiunilor, fiind unul dintre indicatorii de sustenabilitate.



Enel este o companie energetică multinaţională, unul dintre liderii integraţi pe pieţele globale de electricitate, gaze naturale şi energii din surse regenerabile.



Enel România este unul dintre cei mai mari investitori privaţi în domeniul energetic, cu operaţiuni în sectorul distribuţiei şi furnizării de electricitate, dar şi al producţiei de energie electrică din surse regenerabile, prezent pe piaţa din România din 2005. Enel are aproximativ 3.100 de angajaţi în România şi oferă servicii unui număr de 3 milioane de clienţi.



Companiile E-Distribuţie operează reţele cu o lungime totală de aproximativ 128.000 de kilometri în trei zone importante ale ţării: Muntenia Sud (inclusiv Bucureşti), Banat şi Dobrogea, acoperind o treime din piaţa locală de distribuţie, şi dezvoltă un program de investiţii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor, a siguranţei şi performanţei reţelelor şi implementarea pe plan local a standardelor de mediu ale grupului Enel. Enel Energie şi Enel Energie Muntenia sunt principalii furnizori de energie din ţară, iar oferta lor include atât energie electrică şi gaze naturale, cât şi servicii cu valoare adăugată (asistenţă, iluminat şi altele).



RINA este prezentă în România din 2006 şi oferă o gamă largă de servicii de certificare, conformitate, inspecţie şi instruire şi pune la dispoziţie o gamă largă de soluţii personalizate de înaltă calitate în domeniile energiei, transporturilor şi infrastructurii.

AGERPRES