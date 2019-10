Există Goji românesc și o pepinieră certificată, lângă Brașov

Elena Elisseeva/Getty Images/Hemera Goji berries Goji berries





Plantațiile de Goji din România au devenit afaceri foarte serioase, iar astăzi există, deja, un soi românesc. Cei care sunt tentați să înceapă o astfel de cultură au de unde să obțină cele mai valabile informații, pentru că există cultivatori cu peste șapte ani de experiență care vând inclusiv la export și au nevoie de fructe certificate, de bună calitate, de la mai mulți producători. Singura pepinieră de Goji certificată Bio din România este lângă Brașov, la Codlea, iar cultivatorul încearcă să organizeze și să standardizeze întreaga piață din țară, pentru a putea vinde cantități mari la export. Centrul de colectare administrat de aceștia funcționează deja, de doi ani, oferind prețuri între 25-30 pe kilogramul de fructe de Goji proaspete.

Goji Bio Brașov este cel mai mare producător de material săditor și deține o plantație de Goji pe 2,5 hectare, conformă cu ultimele standarde internaționale. Cu o experiență de șapte ani în cultivarea acestor plante în România, întreprinzătorul a reușit să pună și bazele unei tehnologii de cultură eficientă, învățând din propriile experimente, iar acum oferă gratuit toate informațiile celor care vor să înființeze astfel de plantații, pentru a putea cuceri, în parteneriat cu aceștia, piața internațională. „Am reușit să ajungem și la o tehnologie pentru o cultură cu producție optimă. În primul an este obligatorie înrădăcinarea copacului, pentru că astfel se creează baza de dezvoltare ulterioară a arbustului de goji. Preferăm să avem o bună înrădăcinare în primul an, ca în al doilea an să se dezvolte trunchiul și masa foliară, care reprezintă baza viitoarei producții. Dorim calitate, standardizare și certificare pentru plantațiile de Goji din România, pentru a putea avea o piață de desfacere comună”, explică Nicolae Adrian, director general Goji Bio Brașov.

Aceleași prețuri, calitate diferită

Cei interesați de înființarea culturilor de Goji trebuie să vadă, în primul rând, faptul că nu sunt diferențe de preț între materialul săditor care poate fi cumpărat de pe internet sau dintr-un hipermarket, fără niciun fel de garanție, și cel din pepiniera omologată și certificată Bio, de la Codlea, însă ar avea câștiguri mult mai mari dacă ar cumpăra plantele din pepinieră, cu garanție și consultanță gratuită. „Plantele se pot cumpăra din mai multe surse, dar sunt alte soiuri și există altă grijă față de produsul finit. Având în vedere faptul că suntem și noi cultivatori, vorbim despre serviciul postvânzare, de colaborările ulterioare cu cei care înființează culturi de Goji. Vorbim despre trendul de a face o afacere profitabilă din această activitate, de a schimba cultura tradițională, cu cea de goji. Nu se poate face o cultură cu plantele cumpărate din hipermarket sau de pe internet, cu proveniență incertă și fără certificare. Afacerea Goji este din ce în ce mai vizibilă în România și se bazează pe rezultatele deja înregistrate și analizate de noi. Există deja rezultate exceptionale cu această cultură, deci multe din temerile cultivatorilor sunt nefondate. Goji Bio Brasov oferă, prin puterea exemplului, modelul de afacere cel mai profitabil în materie de investiții în arbuști fructiferi”, mai spune cultivatorul.

Deținem un centru de colectare, o plantație-model, avem soiuri omologate, avem experiență, iar pepiniera noastră este singura certificată bio din românia. Sunt lucruri unice pe care noi le-am realizat. Vom fi prezenți și la inDaGra, în această perioadă, pentru a discuta cu potențialii parteneri.

Soiul Kronstadt, obținut și omologat la Codlea

De doi ani, soiul românesc, obținut de la pepiniera de la Codlea, este omologat și se poate cultiva în România. Se numește Kronstadt, aceasta fiind denumirea germană a Brașovului. „În prezent, în România nu mai vorbim despre semințe aduse din China, ci despre un soi al nostru și despre o specializare a cultivatorului român. În plus, investitorul beneficiază de consultanță gratuită și garanție pentru materialul săditor cumpărat din pepiniera noastră, iar agricultorii trebuie să știe că certificarea obligă pepinierele autorizate să ofere garanția produsului. Odată cu omologarea propriului soi de Goji, materialul săditor comercializat de noi este eligibil pentru a fi achiziționat în proiecte cu finanțare europeană”, spune reprezentantul Goji Bio Brașov, cel care a înființat cele mai multe dintre plantațiile certificate de Goji din România.

Dacă vrem să vindem fructele, trebuie să putem avea dovada provenienței materialului săditor din cultura proprie. Putem cumpăra fructe în centrul de colectare, pentru export, doar dacă știm care este proveniența și calitatea lor. Pentru asta avem nevoie de plante sănătoase, provenite din pepiniere, care corespund standardelor cerute de piață.

