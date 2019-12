Exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale au crescut cu 16,8% în primele 9 luni

România a exportat, în primele 9 luni din 2019, cereale şi preparate pe bază de cereale în sumă de 1,987 miliarde de euro, cu 16,8% mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.



Pe de altă parte, importurile de cereale şi preparate pe bază de cereale s-au cifrat la 690,3 milioane de euro (plus 14,8%), rezultând un excedent de 1,296 miliarde euro.



Exporturile de grâu şi meslin au totalizat 940,634 milioane de euro, reprezentând 1,8% din total exporturi, iar cele de porumb 723,277 milioane de euro (1,4% din total exporturi).



În ţările din Uniunea Europeană au fost exportate, în perioada menţionată, cereale în sumă de 582,6 milioane euro. Principalele destinaţii au fost Spania (127,2 milioane de euro), Italia (114,1 milioane de euro) şi Olanda (71,5 milioane de euro).



În ceea ce priveşte importurile din ţările UE, acestea ai totalizat 266,9 milioane euro şi au provenit în special din Bulgaria (importuri de cereale de 131,5 milioane de euro), Ungaria (83,1 milioane de euro) şi Franţa (27,8 milioane de euro).



România a obţinut în acest an o producţie de 16,99 milioane de tone de porumb boabe, în scădere cu aproape 9% (1,67 milioane de tone) faţă de 2018, când a raportat 18,66 milioane de tone, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Randamentul înregistrat la cultura porumbului în acest an a fost de circa 6.500 kg/ha.



Conform datelor MADR, producţia obţinută la grâu, secară şi triticale a înregistrat un plus de 2,51%, cu 255.399 tone, de la 10,172 milioane de tone anul trecut, la 10,427 milioane de tone în acest an, în timp ce randamentul a fost de 4.700 kg/ha. Cel mai bun randament la grâu s-a obţinut în judeţele Giurgiu - peste 5.800 kg/ha, Satu Mare - 5.700 kg/ha, Brăila şi Dolj - cu 5.300 kg/ha fiecare.



Producţii pe plus s-au înregistrat şi la orz şi orzoaică (+5,12% - 95.716 tone), cu un total de 1,966 milioane de tone şi o medie la hectar de circa 4.100 kilograme.

AGERPRES