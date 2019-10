F64 a ajuns la majorat

Într-o piață dominată de evoluția spectaculoasă a tehnologiei smartphone-urilor, care a dus inevitabil la scăderea vânzărilor pe zona echipamentelor foto-video, cel mai mare retailer de la noi, F64 Studio aniversează 18 ani de prezență pe piața din România. Ani marcați de performanțe și provocări, dar susținuți de pasiunea pentru arta fotografică.

Pe vremea când piaţa foto din România era aproape inexistentă, Marian Alecsiu şi Daniela Becheru au pornit o afacere din pasiune pentru arta fotografică. În octombrie 2001 a fost înființat magazinul F64, un spațiu în care primeai sfaturi, te consultai cu alți pasionați, și chiar îți faceai prieteni. Comunitatea F64 a început să crească repede, la fel și business-ul. “Ne amintim cu bucurie anii de început. Au fost plini, intenși, iar cea mai importantă dintre activități era interacțiunea directă cu clienții noștri. Luam pulsul direct din piață de la oamenii care ne treceau pragul magazinului. Acum avem echipa de vânzări, interacțiunea s-a mutat mult în online, iar lucrurile stau puțin mai diferit”, spune Marian Alecsiu. “Evoluția business-ului nostru a fost încă de la început una naturală, firească pe o piață și ea într-o continuă creștere, cu prezență modestă a magazinelor specializate. Treptat, pe măsură ce echipa a crescut, a trebuit să dăm examenul maturității și să trecem de la creșterea organică la una bazată pe o strategie de dezvoltare. Astfel, prin dezvoltarea unei strategii, am ajuns în punctul în care ne aflăm în prezent”, adaugă Daniela Becheru.

Anduranță și adaptabilitate

Deși piața foto înregistrează scăderi an de an din cauza aparatelor încorporate în telefoane, F64 Studio a rămas printre puţinele magazine specializate care au rezistat boom-ului de oferte ale magazinelor generaliste şi hipermarketurilor. Provocările majore în acest domeniu de activitate sunt adesea legate de producătorii de echipamente. Aceștia trebuie să țină pasul cu tehnologia și să găsească permanent resurse pentru a investi în cercetare și dezvoltare. „Tehnologia se înnoiește, în ultimii ani am asistat atât la o creștere a calității produselor deja consacrate, cât și la apariția unor categorii noi. E o extindere și dezvoltare constantă în ceea ce privește produsele, apar mereu funcționalități noi sau articole complet diferite de ce știam. Atât timp cât ne putem adapta repede la aceste schimbări, impactul la nivelul afacerii este unul pozitiv pe termen lung”, precizează Marian Alecsiu. “În spatele acestei evoluții frumoase se află însă o echipă dedicată și parteneri de business care ne-au fost alături pe tot parcursul acestui drum lung. Desigur, este important să menționăm aici și clienții, care în acest domeniu am avut norocul să descoperim că sunt pasionați și loiali”, spune Daniela Becheru.

Ultimele trenduri foto-video

Odată cu evoluția tehnologiei și clienții își adaptează nevoile, valoarea medie a coșului de cumpărături înregistrând o creștere de până la 10 procente în ultimii trei ani. Cei doi antreprenori care au pornit afacerea atunci când fotografia pe film era cea mai populară tehnologie s-au conformat noului trend. “În ultima perioadă am constat că cerințele clienților au evoluat într-o cu totul altă zonă decât ceea ce știam până nu de mult despre vânzări. Acum consumatorii nu mai caută doar simple produse, ci au nevoie de soluții. Cerințele clienților noștri sunt legate de nevoile curente pe care le întâmpină în activitatea lor, de aceea și noi venim cu soluții adaptate în funcție de ceea ce își doresc”, povestește Marian Alecsiu.

Dovadă stau cei 18 ani de business ai F64, o evoluție care a ținut pasul cu vremurile. F64 pune la dispoziția pasionaților și profesioniștilor în arta fotografiei o selecție de peste 6.000 de produse în magazin, iar online pot găsi peste 15.000. “Domeniul în care noi ne desfășurăm activitatea este unul extrem de dinamic. În România, comunitatea fotografilor este foarte extinsă și noi i-am susținut și îi susținem în continuare. Împreună cu ei descoperim noi metode de a folosi tehnologia în exprimarea prin imagine. Oportunitățile pe care le vedem aici sunt extraordinare!”, apreciază Marian Alecsiu.

Focus pe internaționalizare

Chiar dacă anul trecut afacerile F64 Studio au scăzut cu 10%, ținând pasul cu piața foto-video, compania a reușit să compenseze prin creșterea vânzărilor pe zonele de servicii și închiriere de aparate și accesorii foto. S-au făcut însă și investiții considerabile. În curând, F64 va deschide un depozit de 2.000 metri pătrați, o investiției care s-a ridicat la aproximativ un milion de euro. “Cifra de afaceri în 2018 a atins aproximativ 110 milioane de lei. Pentru 2019 nu am bugetat creștere. Cifrele nu spun însă totul. În anul 2018 obiectivul nostru major a fost înnoirea tehnologiilor folosite cu investiții ridicate în schimbarea platformei online și a sistemului de warehouse management. În 2019 aceste investiții s-au îndreptat spre zona de amenajare a unui depozit modern și cu o capacitate mult mai mare. La sfârșitul acestui an putem spune că suntem pregătiți să începem punerea în practică a strategiei de dezvoltare pe care am gândit-o”, precizează Alecsiu. O strategie care include și atragerea de investitori, dar și internaționalizarea afacerii. “Planurile noastre de dezvoltare includ atât extinderea la nivel național, prin prezența magazinelor fizice în mai multe regiuni ale țării, cât și expansiunea pe noi piețe ce are ca obiectiv final câștigarea poziției de lider în furnizarea de echipamente foto-video la nivel European. Toate planurile noastre de dezvoltare necesită un nivel ridicat de investiții, de aceea, pentru că prezența unui partener s-ar traduce și printr-o creștere accelerată, nu excludem această posibilitate.”

De 18 ani în business-ul românesc

F64 și-a menținut poziția de lider de piață pe segmentul echipamentelor și accesoriilor foto și video, cu vânzări atât online, cât și direct în showroom. Cu toții anii de experiență în mediul antreprenorial românesc, cei doi cofondatori cred că lucrurile merg în direcția bună, deși mai sunt încă multe de realizat până când România va avea o adevărată cultură antreprenorială. “Credem că mediul antreprenorial din România este pe drumul cel bun și cel mai probabil în următorii ani va deveni unul prietenos. Sunt încă probleme majore legate de impredictibilitatea reglementărilor fiscale care împiedică luarea unor decizi de investiții pe termen lung, suferim încă de lipsa forței de muncă calificate unde s-ar putea face multe, de la alinierea programelor universitare cu cerințele actuale, până la programe extinse de practică încă din timpul facultății”, spune Daniela Becheru. „Finanțarea, care până acum ceva vreme era foarte greoaie, a devenit mult mai facilă și credem că extinderea incubatoarelor de afaceri va sprijini și dezvolta cultura antreprenorială în România”, adaugă Marian Alecsiu.

La vremea când am început noi totul a părut mult mai ușor și a venit foarte natural. Dacă ar trebui să o luăm acum de la zero, sunt convins că ar fi cu mult mai complicat.

Marian Alecsiu, cofondator F64

Una dintre principalele caracteristici ale noii generații care a atins „majoratul” în această perioadă este exact acest spirit antreprenorial. Este o bună oportunitate să le oferim sprijinul de care cu siguranță au nevoie la început de drum.

Daniela Becheru, cofondator F64