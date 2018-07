Facebook, amendat pentru scandalul Cambridge Analytica

Compania Facebook va primit, in Marea Britanie, o amenda de 500.000 de lire sterline (663.000 de dolari) in legatura cu transferul de date personale catre Cambridge Analytica, incalcandu-se, astfel, legislatia britanica din aceasta sfera, relateaza cotidianul The Guardian.

Potrivit publicatiei, autoritatile britanice de resort au stabilit ca reteaua sociala nu a reusit sa asigure protectia necesara datelor utilizatorilor ei si, de asemenea, nu a putut ofer informatii complete referitoare la modalitatea in care alte companii au strans aceste date.

"Facebook nu a fost in stare sa asigure nivelul de securitate prevazut in Legea protectiei datelor", citeaza ziarul cuvintele comisarului pentru informatii, Elizsabeth Denham. Potrivit The New York Time, Cambridge Analytica a reusit sa stranga datelor a zeci de milioane de utilizatori ai retelei de socializare, cu scopul elaborarii unui algoritm de analiza a preferintelor politice ale alegatorilor.