Făina, pâinea și peștele s-au scumpit cel mai mult luna iulie

Marin Raica/Intact Images





Produsele de morărit şi panificaţie, uleiul şi peştele proaspăt s-au scumpit cel mai mult în decursul lunii iulie faţă de iunie, la fel şi tarifele pentru biletele de avion şi cele pentru servicii de apă şi salubritate, reiese din datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate vineri.



Deşi preţurile mărfurilor alimentare au scăzut în iulie faţă de luna anterioară cu 0,80%, s-au înregistrat oscilaţii pozitive de la lună la lună în cazul preţului la produsele de morărit şi panificaţie (+0,18%), unde produsele de franzelărie s-au scumpit cu 0,24%, pâinea cu 0,19%, produsele de franzelărie şi specilităţi, cu 0,17%, iar făina, cu 0,13%.



Totodată, în marja creşterii de preţuri înregistrate la carne, preparate şi conserve din carne, cel mai mult s-a scumpit carnea de bovină, respectiv u 0,38%.



Majorări au mai fost consemnate în cazul uleiului (+0,18% faţă de iunie 2018), peştelui proaspăt (+0,25%) şi în categoria băuturilor alcoolice, la ţuică, rachiuri şi alte băuturi (+0,25%).



La polul opus, cu scăderi de tarife, se situează cartofii, cu 7,81%, alte legume şi conserve de legume (-5,81%) şi fructele proaspete (-6,52%). Scăderi nesemnificative de preţ s-au înregistrat, în luna iulie faţă de iunie, la zahăr, ouă, miere, fasole boabe, citrice şi alte fructe meridionale, brânză şi bere.



Faţă de luna decembrie 2017, legumele şi conservele de legume s-au scumpit cel mai mult în iulie, cu 9,18%, fructele proaspete - 6,62%, citricele şi fructe meridionale, cu 6,71% şi carnea de bovine cu 3,55%. Pe de altă parte, ouăle s-au ieftinit în iulie faţă de decembrie cu 27,72% şi zahărul cu 5,75%.



În cazul preţurilor nealimentare, cele mai importante majorări de preţuri au fost consemnate în cazul produselor cultural-sportive (+0,50%) şi la autoturisme şi piese de schimb (+0,19%). În schimb, scăderi au fost la energie electrică (-4,08%), combustibili (-0,38%) şi la încălţăminte (-0,06%).



Comparativ cu finalul anului trecut, în iulie s-au majorat cel mai mult preţul gazelor naturale, cu 10,43%, al combustibililor. cu 5,78%, şi cel al tutunului şi ţigărilor cu 3,68%. Pe de altă parte, în perioada menţionată doar energie electrică a consemnat o scădere cu 1,72%.



Conform datelor centralizate, pe segmentul serviciilor, în iulie, cel mai mult s-au majorat tarifele pentru biletele de avion (+5,12%), cele pentru apă, canal şi salubritate (+1,16%), respectiv preţurile la cazare în unităţile hoteliere, cu 0,58%.



În acelaşi timp, tarifele la telefonie s-au diminuat cu 0,22%, pentru poştă şi telecomunicaţii, cu 0,12%. şi pentru transportul urban 0,02%.



Faţă de luna decembrie 2017, tarifele la transportul aerian s-au majorat cu 15,86%, serviciile de igienă şi cosmetică cu 3,33%, iar cele din restaurante, cafenele şi cantine cu 2,21%, fără a se consemna vreo scădere în această perioadă la tarifele serviciilor.



Rata anuală a inflaţiei a scăzut, în luna iulie, la 4,56%, de la 5,4% în iunie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,23% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, cele alimentare cu 3,42%, iar serviciile cu 2,68%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).



Cea mai mare rată anuală a inflaţiei din acest an a fost înregistrată în luna mai, respectiv 5,41%, cel mai mare nivel din februarie 2013, când a ajuns la 5,65%.



Rata medie lunară a inflaţiei în primele şapte luni din acest an a fost de 0,3%, faţă de 0,1% în perioada similară din 2017.



Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în scădere la 3,5%, de la 3,6%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an, a anunţat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.



Pentru finalul anului 2019, BNR estimează o rată a inflaţiei de 2,7%, în scădere cu 0,3 puncte procentuale. AGERPRES