Federația Patronală Petrol și Gaze: OUG 114/2018 a crescut preţul gazelor

Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG) respinge declaraţiile alarmiste şi nefondate referitoare la efectele revenirii la o piaţă liberă şi funcţională a gazelor, în condiţiile în care OUG 114/2018 nu a redus factura la gaze, potrivit unui comunicat remis, vineri, AGERPRES.



"OUG 114 a fost prezentată ca o măsură menită să reducă preţul gazelor pentru consumatorii casnici. În realitate, factura la gaze nu a scăzut. Dimpotrivă, a crescut preţul pentru consumatorii industriali, ceea ce s-a reflectat în preţul bunurilor de larg consum", se spune în comunicat.



Companiile din sector spun că eliminarea prevederilor OUG 114 şi revenirea la o piaţă liberă şi funcţională ar duce la reintroducerea în piaţă a unui volum de gaze de 4,3 miliarde metri cubi (reprezentând obligaţiile pentru piaţa reglementată), ceea ce va permite decuplarea faţă de preţurile de import.



În plus, creşterea capacităţilor de interconectare cu Bulgaria, Ungaria şi Ucraina, planificată pentru anul viitor, va încuraja concurenţa pe piaţa gazelor prin diversificarea surselor, cum ar fi LNG (Gaz Natural Lichefiat).



Principalul argument adus în defavoarea liberalizării pieţei gazelor este protecţia consumatorului vulnerabil, susţine federaţia. Însă, consumatorii vulnerabili trebuie protejaţi prin mecanisme care pot coexista cu o piaţă liberă, aşa cum se întâmplă şi în alte ţări din Europa Centrală şi nu numai.



"Din păcate, deşi există planuri de acţiuni elaborate de specialişti, cum sunt cei de la Emerton, în România nu a fost implementat un mecanism funcţional de protecţie a acestora. De aceea, este nevoie de o acţiune urgentă în acest sens", arată FPPG.



În 2001, în cadrul negocierilor pentru aderarea la UE, România şi-a asumat liberalizarea pieţei gazelor până în 2007. Aceasta a avut loc pentru o perioadă scurtă de timp, din 2017 până în decembrie 2018, când, prin introducerea OUG 114, România a regresat în ceea ce priveşte piaţa gazelor. În aceşti ani, împotriva României au fost deschise două proceduri de infringement pe piaţa gazelor.



Impactul zecilor de ani de tergiversări în liberalizare se traduce în paradoxuri cum ar fi acela ca doar 30% din gospodăriile din România sunt conectate la reţeaua de gaze.



"O piaţă reglementată nu atrage investiţii - în ultimii ani am asistat la ieşirea unor companii mari de pe piaţă şi încetinirea sau chiar blocarea unor proiecte de investiţii majore. În acelaşi timp, producţia locală de gaze a scăzut şi a fost înlocuită cu importuri, în condiţiile în care România are potenţial de a-şi acoperi necesarul de gaze exclusiv din producţia internă. În prezent, rata importurilor a crescut la circa 28%", conform companiilor.



Potrivit FPPG, în aceste condiţii, este necesară liberalizarea imediată a pieţei, prin eliminarea prevederilor OUG 114 referitoare la preţul gazelor, pentru a nu afecta aprovizionarea cu gaze a României.



Este necesară, de asemenea, protejarea concretă a consumatorului vulnerabil şi implementarea unor programe ample de eficienţă energetică, ce au ca efect direct scăderea semnificativă a facturilor la energie.

