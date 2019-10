Fiecare român depozitează 91 de kilograme de echipamente electronice

Stocul de echipamente electrice şi electronice (EEE) din gospodăriile din România a ajuns, în 2019, la 91 kg/persoană în acest an, în creștere față de 71 kg/persoană, cât se înregistra în urmă cu patru ani, arată rezultatele studiului "Cuantificarea DEEE generate în România 2019", prezentat de Ecotic.



Conform documentului, în 80% din stocul existent în gospodăriile româneşti se regăsesc şase aparate: maşini de spălat, televizoare plate, frigidere, cuptoare/plite electrice, congelatoare şi televizoare CRT (cu tub catodic). Mai mult de jumătate din stoc (55%) reprezintă produse care au peste cinci ani vechime.



Ţinta calculată pe baza EEE puse pe piaţă (45% sau 65% din media ultimilor trei ani) ar putea fi atinsă cu mare dificultate într-o piaţă aflată în creştere, întrucât nu în toate cazurile achiziţia unui produs nou presupune debarasarea de cel vechi, notează realizatorii cercetării.

Obiectivul bazat pe DEEE generate (85%) nu ia în considerare faptul că o parte relevantă din echipamentele debarasate sunt donate sau vândute, respectiv în proporţie de 34% din greutatea totală.



Un alt procent, de 25% din greutate, nu este predat către un flux corect, iar 4% dintre consumatori nu îşi mai amintesc exact modalitatea de debarasare. În acest context, în studiul prezentat de Ecotic se menţionează că această situaţie subminează, de fapt, orice şansă de a atinge ţinta de 85%.



O pondere relevantă a DEEE generate este reprezentată de aparate nefuncţionale sau nefolosite care sunt păstrate acasă pentru o perioadă îndelungată de timp. Astfel, 7,2 kg/persoană (echivalentul a 75% din stoc) sunt depozitate în gospodării, iar această cantitate este apropiată de estimările de DEEE generate într-un an.



Atât ţinta bazată pe EEE puse pe piaţă, cât şi pe DEEE generate depind, în mare măsură de date concrete de vânzări. În prezent, instrumentul electronic (E-tool) pus la dispoziţie de Comisia Europeană este preîncărcat cu date obţinute folosind metodologia de consum aparent care nu sunt neapărat aliniate la datele reale ale industriei.



Datele din sondajul de piaţă arată că, la nivelul gospodăriilor din România, cantitatea de DEEE generate este de 8,3 kg/persoană, cu 30% mai mult decât se precizează în instrumentul E-tool.



Piaţa EEE din România este în creştere din anul 2010, la ora actuală fiind active nouă Organizaţii de Transfer de Responsabilitate (OTR) menite să ducă la îndeplinire obligaţiile producătorilor. Dintre acestea, cinci organizaţii sunt înfiinţate şi controlate de către producători. Ţinta naţională în privinţa colectării de DEEE este de 45% din media pusă pe piaţă în trei ani anteriori până în 2020 şi de 65% din 2021.



Legislaţia prevede un sistem de "predare obligatorie", în sensul că DEEE ar trebui colectate numai de către operatorii de colectare care au contract cu producătorii sau OTR-uri sau sunt sub contract cu un operator de tratare a acestui tip de deşeuri pentru producători sau OTR-uri.



Colectarea datelor din raportul "Cuantificarea DEEE generate în România 2019" a fost realizată de către GBD Research în perioada iulie - august 2019, pe un eşantion de 2.002 persoane.

AGERPRES