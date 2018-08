Financial Times: Trump exagereaza cu sanctiunile!

Shealah Craighead





Presedintele Donald Trump foloseste sanctiunile exagerat de frivol, fara sa se consulte cu aliatii sai, este de parere Financial Times. In actuala drama a lirei turce, cel mai tensionat moment a avut legatura tot cu o postare pe Twitter.

Vinerea trecuta, liderul aemerian a scris pe contul sau ca va dubla tarifele la otelul si aluminiul provenit din Tusia, in timp ce "moneda lor nationala se depreciaza rapid fata de dolarul nostru puternic". In anterioarele crize financiare, ministerul de finante al SUA putea emite un comunicat care sa calmeze pietele mondiale. Se pare insa ca lui Trump il place sa toarne gaz peste foc, scrie publicatia citata.

Sanctiunile impuse Turciei de Washington din cauza arestarii pastorului american Andrew Brunson au generat una dintre cele mai serioase, din ultimul timp, confruntari intre doi membri NATO. Este un exemplu edificator a modului in care utilizarea sanctiunilor de catre actuala administratie de la Casa Alba, uneori abuziva chiar, dar si majorarea nejustificata a tarifelor vamale afecteaza negativ interesele Statelor Unite si ale aliatilor lor.

In diplomatia moderna, sanctiunile pot juca un rol important. Ele permit exercitarea de presiuni fara a se recurge la forta militara. Intr-o oarecare masura, Casa Aba a recurs la aceasta metoda pentru a evita forta armata. Dar pentru ca efectul sa fie maxim, sanctiunile trebuie introduse dupa un plan bine gandit, cu finalitate determinata si convenite cu aliatii, noteaza FT. Trump prefera insa aceste masuri punitive, dorind, dupa toate probabilitatile, sa accelereze procesele diplomatice si sa obtina rezultatul dorit.

In viziunea lui asupra politicii internationale, liderul de la Casa Alba crede ca sanctiunile il ajuta sa apara ca un jucator mai puternic in fata altor presedinti, desi uneori nu este foarte clar care este obiectivul lor. Si tot cu ajutorul sanctiunilor, Trump incearca sa-si pastreze electoratul. "Lupta lui pentru Brunson" este agreata de evanghelisti, ale caror voturi conteaza la aproapiatele alegeri pentru Congres si Senat, apreciaza autorul articolului.

Dar indiferenta fata de consecintele sanctiunilor introduse poate antrena destabilizarea pietelor financiare mondiale, cu efect negativ asupra economiei mondiale in ansamblul ei. Ankara nu este numai un aliat al SUA in NATO, cu importanta uriasa pentru interesele americane in Orientul Mijlociu. Criza financiara din Turcia s-ar putea rasfrange asupra bancilor europene si a pietelor in curs de dezvoltare. SUA, spre exemplu, au fost nevoite sa indulceasca sanctiunile impotriva companiei ruse Rusal, care puteau genera un adevarat dezastru pe piata mondiala a aluminiului.

De asemenea, astfel de masuri i-ar putea determina atat pe aliati, cat si pe dusmani, sa se alature tarilor adversare, care incearca sa distruga suprematia SUA in lume, precum Rusia si China. Iata de ce, Washingtonul trebuie sa chibzuiasca foarte bine inainte de a decide sanctiuni. In caz contrat, in locul consolidarii pozitiilor sale in lume, America nu va face decat sa grabeasca procesul de schimbare a ordinii mondiale si a sistemului comerciale, unde SUA au un rol primordial, concluzioneaza Financial Times.