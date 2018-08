Finanţele împrumută 91 milioane de lei în fiecare zi din august

Ministerul Finanţelor a planificat în august împrumuturi de la băncile comerciale de 2,83 miliarde de lei, din care 2,5 miliarde de lei prin licitaţii de obligaţiuni de stat. Adică peste 91 de milioane de lei în fiecare zi a lunii. Suma este mai mari cu 130 de milioane de lei faţă de luna iulie. Conform prospectelor de emisiune, Ministerul are în program şapte licitaţii de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 2,2 miliarde de lei, care vor fi urmate a doua zi de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni. În plus, în data de 9 august va avea loc o licitaţie pentru certificate de trezorerie cu discont, în sumă de 300 de milioane de lei, pe o perioadă de 364 de zile. Finanţele au nevoie să împrumute în acest an de pe piaţa internă 48 - 50 de miliarde de lei pentru ca sttaul să-şi poată onora toate obligaţiile. (D. Ivan)

Deficitul bugetului general consolidat a crescut de aproape două ori în luna iunie a acestui an, ajungând la 14,97 miliarde de lei, faţă de 8,14 miliarde de lei în primele cinci luni al acestui an