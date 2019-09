Firmele de stat produc 6 miliarde €/an. Datorii

Deşi anul 2018 a fost unul foarte bun pentru economia românească, înregistrându-se o creştere de 4%, pentru companiile controlate de stat sau de autorităţile publice locale, el nu s-a dovedit prea bun. Obişnuite să ceară mereu majorări salariale şi să ofere în schimb datorii tot mai mari, din cele 1.775 de companii publice, au înregistrat profit doar 714, în condiţiile în care subvenţiile primite s-au ridicat la peste şapte miliarde de lei. La sfârşitul anului, aceste societăţi au lăsat în urmă datorii totale de aproape 30 miliarde de lei.

În anul 2018 cele 225 de întreprinderi publice centrale au înregistrat venituri de 44,9 miliarde de lei şi cheltuieli de 41,3 miliarde de lei. Dintre acestea, doar 150 de companii au raportat profit, el ridicându-se la 7,1 miliarde de lei brut, în timp ce 48 de companii au raportat o pierdere brută cumulată de 3,5 miliarde de lei, potrivit unui document al Ministerul Finanţelor. Pe de altă parte, plățile restante ale întreprinderilor publice controlate de statul român au crescut cu 0,4 miliarde de lei, respectiv de la 4 miliarde de lei, la 31.12.2017, la 4,4 miliarde de lei la 31.12.2018. Dacă mai adaugăm şi faptul că aveau la sfârşitul anului trecut datorii totale de 23,8 miliarde de lei, avem imaginea performanţei economice a companiilor unde principalul criteriu de numire a managerilor este cel politic. “În anul 2018 față de anul 2017 s-a constatat o scădere a veniturilor totale cu suma de 2,9 miliarde lei și o creștere a cheltuielilor totale cu suma de 1,0 miliarde lei, ceea ce a determinat și o scădere a rezultatului brut cu suma de 4,4 miliarde lei”, se arată în nota ministerului. Cele mai mari creșteri ale arieratelor au fost înregistrate de Complexul Energetic Hunedoara - 0,2 miliarde de lei, companii din industria de apărare (Romaero, Uzina Mecanică Orăștie, Avioane Craiova, unele filiale Romarm) - 0,06 miliarde de lei.

183.152 de angajaţi aveau la sfârşitul anului 2018 cele 225 de companii controlate de statul român

Anul trecut, cele 1.250 de companiile locale, care totalizau 98.245 de angajaţi au înregistrat venituri totale de 10,4 miliarde de lei, din care 1,3 miliarde de lei au fost subvenţiile, și cheltuieli totale de 10,2 miliarde de lei. Datoriile totale ale acestor companii au fost de 6 miliarde de lei, iar dintre acestea, plăţile restante au fost de 2,9 miliarde de lei. Ele au înregistrat astfel o creştere cu 1,7 miliarde de lei, față de finele anului 2017.

Ce vrea să facă Guvernul

Ca de fiecare dată când sunt puşi în faţa dezastrului, guvernanţii se grăbesc să anunţe măsuri ferme pentru redresarea situaţiei. De fapt, sunt aceleaşi măsuri vechi, dar care niciodată nu au fost aplicate sau duse până la capăt. Şi acum, Guvernul solicită accelerarea sau finalizarea procedurilor de insolvență în cazul întreprinderilor aflate sub incidența Legii 85/20146, continuarea procesului de diminuare a participațiilor deținute de stat prin privatizări, restructurări și vanzări de active, consolidarea întreprinderilor mici prin unirea lorîn entități mai mari și mai viabile. Nici companiile naţionale, multe dintre ele aflate pe pierderi de ani de zile, nu au fost uitate, Guvernul cerând restructurarea lor.

Năravul vechi se uită greu

Până să aplice executivul aceste măsuri, comportamentul financiar al companiilor patronate de stat nu dă semne că s-ar schimba. La sfârşitul primului trimestru al acestui an, datoriile restante ale acestor companii crescuseră la 4,65 miliarde de lei de la 4,4 miliarde de lei la sfârşitul lui 2018, în condiţiile în care numărul lor scăzuse de la 225 la 209, iar numărul angajaţiilor de la 183.152 la 178.103. Lucrurile arată însă mai bine în ceea ce priveşte companiile aflate sub autoritatea administraţiilor locale. Aici restanţele scăzuseră la sfârşitul primului trimestru al acestui an la 1,08 miliarde de lei, faţă de 2,9 miliarde de lei la sfârşitul lui 2018, numărul companiilor se redusese de la 1.250 la 914, iar numărul angajaţilor de la 98.245 la 91.838.