Fisura apărută la lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva va fi analizată de un expert independent, iar procedura va dura până la două săptămâni, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, la o dezbatere despre rezilierea contractului lotului 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva, organizată de Comisia pentru transporturi din Camera Deputaţilor.



"A apărut o fisură nu numai la corpul autostrăzii, ci şi la baza autostrăzii, şi trebuie văzut, trebuie găsită o soluţie, probabil trebuie făcut un zid de sprijin. Nu înseamnă că nu putem deschide traficului, dar până nu va veni undeva într-o săptămână şi jumătate, două săptămâni expertiza de la un expert cooptat, pentru că mare atenţie, observ că deja am intrat în nişte dispute cu firma care contestă analizele, analizele făcute de CESTRIN. Şi atunci avem un expert independent care poate veni şi să ne spună exact despre ce e vorba ca să venim să remediem ce se întâmplă acolo. Încă o dată, dacă se da în trafic, ea va fi deschisă pentru trafic. Nu se ţine închisă doar de dragul de a o ţine închisă sau că ar fi vreun moft sau vreo lovitură de imagine, aşa cum au spus alţii", a declarat Răzvan Cuc.



Ministrul Transporturilor a afirmat că imaginile vorbesc de la sine şi că este vorba de o fisură lungă de 15 metri şi lată de un centimetru.



"Există metode de remediere. Deci nu se va întâmpla să dărâmăm autostrada sau ceva. Vom face un zid de sprijin, un sistem de drenare a apelor, pentru că noi trebuie să ne asigurăm că ea este stabilă, nu va avea probleme. În momentul în care este sub trafic, dacă am pune-o mâine sub trafic, de exemplu, vibraţiile care se produc de la maşini pot genera alte probleme şi atunci noi trebuie să ne asigurăm că deschiderea traficului nu pune în pericol siguranţa participanţilor la trafic şi trebuie să vedem exact cât este aş spune dilatarea şi crăpătura cât poate avansa şi unde practic se va opri", a declarat Răzvan Cuc.



În ceea ce priveşte garanţia, ministrul Transporturilor a spus că a fost o problemă în sensul că, în urmă cu două săptămâni, s-a dispus de către CNAIR execuţia de bună garanţie, dar până vinerea trecută nu s-a executat şi apoi s-a discutat cu reprezentanţii băncii respective şi abia vineri seara a fost transmisă suma de 58 de milioane de lei în conturile CNAIR.

