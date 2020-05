Florin Cîțu anunță depășirea plafonului de un miliard la IMM Invest

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, a declarat miercuri, după ședința de Guvern, că Executivul a aprobat o ordonanță de guvern pentru eliminarea unor bariere din programul IMM Invest. ”Am depășit plafonul de un miliard de lei și avem 1.441 de credite aprobate”, a anunțat el.

”În ceea ce privește creditele de investiții, garanția de stat nu va mai fi extinsă. În cazul luniilor de credit, garanția se va face doar asupra conturilor deschise de beneficiarii programului instituțiilor de credit. Deci, și aici s-au făcut lucrurile mai simple. O altă barieră eliminată, acel criteriu ”covid” a ieșit din această schemă.Aș vrea să vă anunț că astăzi, la ora 09.00, am depășit plafonul de un miliard de lei și erau aprobate 1441 de credite și de către fondul de garantare. În sistemul financiar bancar sunt aprobate mult mai multe, iar după ce va intra în vigoare ordonanța de astăzi, sunt sigur că viteza va crește”, a declarat Florin Cîțu, potrivit Mediafax.

El a ținut să facă unele precizări și despre împrumutul de 3,3 miliarde de euro luat de pe piețele financiare.

"Referitor la împrumutul pe care l-am luat de pe piețele financiare de 3,3 miliarde de euro, eu țin minte că acum câteva săptămâni, triada Tăriceanu - Ponta - Ciolacu ne acuzau că acest Guvern nu poate să se împrumute, nimeni nu vrea să împrumute acest Guvern. Am ieșit pe piețele internaționale, unde suntem judecați la sânge și analiza pe care o fac acești investitori asupra modului în care guvernăm este la superlativ și interesul pentru România a fost de aproape 14 miliarde de euro. Din acești 14 miliarde de euro am ales să luăm 3,3 miliarde. Veți vedea că media randamentelor cu care ne-am împrumutat în 2020, pe piața internațională este mult sub medie, este o minimă istorică pentru tot ce s-a făcut până acum", a adăugat ministrul Finanțelor.

In prima etapa, FNGCIMM a declarat eligibile un numar de 58.525 de IMM-uri si a transmis catre cei 22 de finantatori parteneri un numar de 53.063 solicitari, respingand un numar de 132 aplicanti care nu indeplineau conditiile de eligibilitate ale programului.