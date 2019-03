Florin Susanu este noul director al TAROM, a anunțat Antena 3.

Un nume cunoscut în cadrul TAROM, Susanu a mai condus compania în cadrul unui mandat interimar și este unul dintre cei mai experimentați piloți TAROM și este fost pilot militar.

Susanu a absolvit Academia Fortelor Aeriene ale Romaniei in anul 1999, a fost pilot pe avionul C-130 Hercules, ulterior pilot pe aeronave din seria MD-80, capitan pe Boeing 737 la Blue Air iar din 2012 a venit la TAROM in pozitia de Deputy Fleet Manager B 737 si Senior Examiner. Florin Susanu ocupa pozitia de Director de Operatiuni de Zbor in cadrul TAROM din martie 2015.

Florin Susanu este un manager cu vechime în cadrul Tarom. În martie 2016, după demiterea fostului director general, Christian Heinzmann, Susanu a fost numit în funcţia de director general adjunct interimar.

Susanu a fost mult timp director de operaţiuni de zbor şi pilot instructor.

Flota Tarom are, în prezent, 23 de aeronave, doua închiriate şi 21 de avioane proprii. Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM a fost înfiinţată în 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Din iunie 2010 este membră a Alianţei SkyTeam, din 1993 membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), iar din 2000 este membră a Asociaţiei Companiilor Aeriene Europene (AEA).