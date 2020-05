Fondul de garantare a procesat peste 47.000 de solicitări din partea IMM în aplicația imminvest.ro

FNGCIMM a procesat toate cererile inscrise in programul IMM Invest pana la data de 3 mai, adică 47.896 de solicitări formulate de 37.089 de IMM-uri înregistrate în aplicatia www.imminvest.ro.

Un numar de 20.139 de solicitari au fost transmise catre cele 22 de banci partenere, pentru a fi analizate in vederea obtinerii acordului de finantare, anunță instituția într-un comunicat.

“Proiectele finantate prin cea mai amplă și complexă schemă de creditare, garantare și ajutor de stat destinată IMM-urilor implementată vreodată în România, fie din fonduri Guvernamentale sau Europene, va genera un efect semnificativ in economie prin infuzia imediata de lichiditate in ecosistemul de afaceri si foarte important, va consolida relatia de parteneriat intre antreprenori - FNGCIMM si finantatori, iar creditarea garantata va devini, speram, o modalitate fireasca de dezvoltare a companiilor in mediul de afaceri romanesc”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM.

Din cele 53.190 de cereri introduse in aplicatie de la demararea programului IMM INVEST ROMANIA, au fost analizate un numar de 47.896 cereri (reprezentand 90% din total cereri), formulate de un nr. de 37.089 IMM-uri înregistrate în aplicatia www.imminvest.ro, un numar de 20.139 de solicitari au fost transmise la banca (43,56%), pentru un numar de aproximativ 26.000 de cereri au fost necesare clarificari, iar un numar de 49 de solicitari au fost respinse, motivul fiind ca nu indeplinesc criteriile de eligibilitate ale programului. Un numar de 4.519 de cereri (8,7%) urmeaza sa fie luate in analiza.

Aplicatia programului IMM INVEST ROMANIA va ramane deschisa pana 31.12.2020, avand un plafon alocat de 15 miliarde de lei.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o institutie financiara nebancara, cu capital de risc, infiintata in scopul facilitarii accesului IMM-urilor la finantari, prin acordarea de garantii pentru instrumentele de finantare contractate de la banci comerciale sau din alte surse.

Sursa: Mediafax