Fondul european prin care România lua bani pentru autostrăzi va scădea la jumătate

Principalul fond de bani nerambursabili europeni accesat de România pentru construcţia de autostrăzi, Fondul de Coeziune, este în acest moment înjumătăţit faţă de alocarea bugetară anterioară a Comisiei Europene, a declarat secretarul de stat din Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Mihaela Toader.



În cadrul următorului exerciţiu financiar luat în calcul, Fondul de Coeziune beneficiază de aproximativ 3 miliarde de euro, comparativ cu suma de aproape 9 miliarde de euro alocată în bugetul precedent.



"Se remarcă o scădere semnificativă a Fondului de Coeziune, cel care finanţează statele cu un venit mediu brut pe cap de locuitor sub 75% din media UE, şi care era principalul nostru fond din care făceam autostrăzi, ca să o spunem simplu, care are o înjumătăţire. Fondul de Coeziune este înjumătăţit în acest moment. După ce transferăm şi o sumă de 1 miliard către Connecting Europe Facility, gestionată direct la nivelul Comisiei Europene, rămânem cu 3 miliarde. Din actualul exerciţiu am avut aproape 9 miliarde", a afirmat Mihaela Toader.



Aceasta a apreciat că nu se aşteaptă la vreo suplimentare a acestui Fond, în contextul evenimentelor politice şi economice din UE. "Situaţia este complicată, Brexit, Germania care a anunţat că a intrat un pic în gripaj, este foarte puţin probabil să se facă o majorare peste 1,1% pe contribuţia la buget."

