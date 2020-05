Ford a reluat producția la uzina din Craiova. Măsurile sanitare impuse de companie

Ford a reluat astăzi producția la uzina de la Craiova, în mod etapizat, într-un singur schimb de lucru, atât în Secţia de Producţie Vehicule, cât şi în cea de Producţie Motoare. Compania americană a reluat activitatea la principalele sale uzine din Europa.



Ford România precizează că angajaţii au fost anunţaţi de supervizorul/team leader-ul lor dacă este cazul să vină la muncă. Persoanele care nu vor veni la muncă vor rămâne în şomaj tehnic, în baza unei decizii formale.



Salariații trebuie să completeze zilnic un formular online de autoevaluare a sănătăţii pentru a se permite accesul în uzină. Este un chestionar simplu privind starea de sănătate individuală. Dacă răspunsul este da la toate întrebările, angajatul poate veni la serviciu; dacă răspunsul este da la una (sau mai multe) dintre întrebări, angajatul nu poate veni la serviciu şi va primi informaţii suplimentare pe care trebuie să le urmeze.



La fiecare poartă de acces au fost instalate dispozitive de scanare a temperaturii pentru a identifica persoanele care au febră. Pentru a-i proteja pe toţi cei care lucrează în uzina Ford Craiova, persoanelor cu o temperatură corporală ridicată nu li se va permite accesul în uzină.



Angajaţii sunt rugaţi să păstreze o distanţă de cel puţin 2 metri faţă de cei din jur şi să evite formarea unor grupuri mai mari de trei persoane şi sunt sfătuiţi să nu cumpere alimente neambalate. Cantinele din secţii, automatele, bucătăriile unde se prepară mâncarea şi facilităţile din zona de odihnă (frigidere, cuptoare cu microunde) nu vor fi puse în funcţiune. Cu toate acestea, chioşcurile din interiorul uzinei vor fi redeschise.



Întreg personalul din incinta companiei va fi obligat să poarte mască pe faţă şi,, în anumite situaţii, o vizieră, pentru a reduce riscul de răspândire a

infecţiei în fabrică. Compania a suplimentat materialele de curăţare şi frecvenţa acestor activităţi în întreaga fabrică.



Compania a contactat furnizorii de transport interni şi externi şi le-a comunicat să asigure suficiente autobuze/tramvaie pentru transportul public şi curse speciale suplimentare, deoarece este recomandat ca gradul de ocupare al mijlocului de transport să fie sub 50%. În cazul transportului personal, compania a recomandat deplasarea a cel mult două persoane într-o maşină: şoferul şi o persoană pe bancheta din spate, în partea opusă şoferului.



Ford va produce măşti de faţă pentru a fi utilizate în uzinele sale din toată Europa. Măştile de faţă furnizate de companie vor trebui purtate de oricine lucrează sau vizitează o unitate Ford, în conformitate cu protocoalele globale ale companiei.



Angajaţii fabricii Ford de la Craiova au intrat în şomaj tehnic începând de pe data de 19 martie 2020, iar pe parcursul acestei perioade beneficiază de o indemnizaţie de 78% din salariul de bază.



Ford Motor Company este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, comercializează şi furnizează o linie completă de autoturisme, camioane, SUV-uri, vehicule electrificate marca Ford şi vehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company şi urmăreşte să ocupe poziţii de top în domeniul electrificării, vehiculelor autonome şi soluţiilor de mobilitate. Ford are 190.000 de angajaţi în întreaga lume.



Ford Europa este responsabilă de producerea, vânzarea şi deservirea vehiculelor marca Ford pe 50 de pieţe individuale, având aproximativ 46.000 de angajaţi în unităţile proprii şi în asocierile în participaţie consolidate şi aproximativ 61.000 de angajaţi, dacă sunt incluse şi societăţile neconsolidate. Pe lângă Ford Motor Credit Company, operaţiunile Ford Europa includ Divizia de servicii pentru clienţi Ford şi 19 unităţi de producţie (12 unităţi proprii şi şapte asocieri în participaţie neconsolidate).



Primele autoturisme Ford au fost expediate în Europa în 1903 - în acelaşi an a fost fondată Ford Motor Company. Producţia europeană a început în 1911.