Forestierii cer eliminarea TVA-ului la lemnul de foc și cotă de 5% la lemnul din construcții

România are nevoie de o piaţă a lemnului liberă și corectă, iar una dintre măsurile care vor ajuta la relansarea activității economice forestiere este scutirrea de TVA a lemnului de foc, arată reprezentanţii Asociaţiei Forestierilor din România (ASFOR), într-un comunicat.



"Lemnul, ca resursă regenerabilă şi reciclabilă, poate fi motorul relansării economice, după pandemia COVID, prin dezvoltare durabilă pe principii ecologice. Pentru aceasta, ASFOR susţine că este necesară implementarea şi a altor măsuri menite să relanseze activitatea economică forestieră, cum ar fi TVA zero pentru lemn de foc. Lemnul are un rol foarte important în stocarea carbonului pe termen lung, în special prin utilizarea sa în construcţii din lemn. Reducerea cotei de TVA la 5% pentru lemnul folosit în construcţii ar duce la o stimulare a utilizării durabile a lemnului. Pentru o economie forestieră sustenabilă, atât pentru mediu, cât şi pentru operatorii economici, cerem ferm autorităţilor statului român eliminarea evaziunii fiscale, reducerea preţului pentru lemnul de foc şi cel folosit în construcţii, precum şi creşterea volumului de lemn utilizat în construcţii. Aceste măsuri vor produce un efect pozitiv atât în stocarea carbonului, cât şi în atingerea ţintelor de economie verde, creşterea eficienţei energetice a construcţiilor şi creşterea numărului de locuri de muncă, prin dezvoltarea segmentului construcţiilor din lemn şi creşterea volumului de lemn utilizat în România", transmite ASFOR.



O altă măsură este asigurarea trasabilităţii lemnului la prima punere pe piaţă şi expedierea de la pădure doar a lemnului măsurat.



"Nu are importanţă modul în care se vinde lemnul din pădure. Pe picior sau fasonat, important este ca lemnul care pleacă din pădure să fie măsurat. ASFOR a militat şi va milita pentru o piaţă liberă, dar corectă. Modul de valorificare a lemnului, pe picior sau fasonat, trebuie să ţină cont de realităţile pieţei lemnului şi nu de modul în care îşi închipuie unii actori de pe margine că ar fi bine. Combaterea tăierilor ilegale se realizează prin măsuri de cântărire a capacităţii proprietarilor ca prin administratori să fie asigurată paza pădurilor şi nu prin măsuri care să reglementeze modul de valorificare a lemnului".



Întocmirea unui Catalog al masei lemnoase va reuşi să transparentizeze activitatea din fondul forestier naţional.



"Pădurea are un proprietar, iar acesta are atât drepturi, cât şi obligaţii clar evidenţiate în legislaţia silvică. Printr-o evidenţă exactă a proprietăţilor şi a proprietarilor se pot institui atât măsuri de sprijin, pentru că pentru prima dată se va şti distribuţia juridică a proprietăţii forestiere în România, dar se vor putea aplica şi măsuri coercitive, acolo unde legea nu este respectată. Catalogul masei lemnoase vine să transparentizeze activitatea din fondul forestier naţional. Zilnic, sunt întocmite, în medie, 11.000 de avize. Este un semnal clar că s-a muncit în acea zi. Dacă noi suntem transparenţi în activitatea noastră, trebuie să fie transparenţi şi cei ce îşi desfăşoară activitatea în agricultură, activităţi petroliere, alcool sau resurse minerale. Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor fi obligate să verifice prin sondaj actele de punere în valoare, în baza unor criterii de risc. Introducerea în lege a utilizării unor criterii de risc obligă Gărzile forestiere să acţioneze cu precădere în zonele cu infracţionalitate crescută. Astfel, se reduc semnificativ riscurile de introducere în piaţă a lemnului cu provenienţă discutabilă", se arată în comunicat.



Camera Deputaţilor a dezbătut, în data de 23 aprilie 2020, Legea privind gestionarea durabilă a pădurii, actul normativ fiind adoptat cu 317 voturi, din care 316 "pentru" şi o abţinere. Documentul aduce două noi prevederi, respectiv Registrul naţional de evidenţă informatizată a proprietăţilor forestiere şi Catalogul naţional al masei lemnoase.