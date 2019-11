Franck Neel: România poate deveni cel mai mare producător de gaze din UE

România poate deveni cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, iar investitorii au semnale pozitive din partea autorităţilor române începând cu luna septembrie, când au fost demarate discuţii pentru modificarea Legii offshore şi liberalizarea pieţei gazelor, a declarat Franck Neel, preşedintele Federaţiei Patronale de Petrom şi Gaze (FPPG).

El este şi membru al directoratului OMV Petrom, companie care, alături de americanii de la ExxonMobil, explorează zăcământul de mare adâncime Neptun din Marea Neagră.



"România are oportunitatea să devină principalul producător de gaze din UE, ceea ce este o oportunitate imensă, având în vedere că există un declin al producţiei de gaze în Europa în general. Acest lucru va aduce bunăstare, joburi, taxe, securitate în aprovizionare", a arătat Neel.



Reprezentantul FPPG a susţinut că acest an a fost unul dificil pentru companiile din sector, având în vedere efectele OUG 114/2018 şi OUG 19/2019.

"În acest an, ca urmare a ordonanţelor 114 şi 19, vedem un declin al investiţiilor în upstream în producţia de gaze, am văzut o creştere a preţurilor, o creştere a importurilor şi o scădere a securităţii în aprovizionare. A fost o situaţie foarte dificilă pentru industrie, să corecteze efecte negative ale ordonanţei 114", a spus oficialul.

Ca urmare a OUG 114/2018 a crescut preţul gazelor pentru industrie, ceea ce a dus la creşterea inflaţiei, lucru care se va reflecta în scăderea puterii de cumpărare pentru clienţii casnici.

"Începând cu luna septembrie, acum vedem semnale bune, pozitive, vedem trendul pozitiv, deşi sunt încă multe de făcut. Avem nevoie de un mediu fiscal stabil pentru a investi. Din septembrie a crescut gradul de consultare dintre autorităţi şi companii şi am văzut un nou proiect pentru legea offshore care merge în direcţia bună. Am văzut şi dezbateri pentru modificarea Legii energiei nr. 123, pentru liberalizarea pieţei. Toate acestea sunt lucruri pozitive pentru deblocarea investiţiilor din Marea Neagră. E foarte important pentru noi, ca investitori, să vedem că există o voinţă politică", a susţinut reprezentantul patronatului din sectorul gazelor.



El a amintit că, pentru demararea investiţiilor în Marea Neagră, este nevoie de stabilitate în reglementările fiscale, de piaţă liberă, precum şi de definirea şi protejarea consumatorilor vulnerabili.



Intenţia autorităţilor române de a modifica Legea offshore şi OUG 114/2018 reprezintă un important pas înainte, iar OMV Petrom rămâne dornică să dezvolte proiectul Neptun din Marea Neagră, se arată în raportul financiar al OMV Petrom pentru trimestrul al treilea al acestui an, publicat pe 30 octombrie.



"Autorităţile române iau în considerare modificarea legislaţiei cheie în domeniul ţiţeiului şi gazelor naturale (un nou proiect al Legii Offshore, amendamente la OUG 114/2018 şi OUG 19/2019, posibilitatea unei reveniri mai rapide la o piaţă liberalizată a gazelor naturale). Vedem redeschiderea dialogului privind astfel de subiecte fundamentale pentru România ca fiind un important pas înainte", spun oficialii Petrom.



Datorită acestor intenţii ale autorităţilor române, reprezentanţii companiei s-au referit în ton optimist la proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Aceasta după ce mai multe rapoarte anterioare precizau că decizia de investiţie era amânată din cauza regimului fiscal şi de reglementare.



"Neptun Deep: OMV Petrom salută iniţiativele recente ale autorităţilor române de a îmbunătăţi mediul fiscal şi de reglementare actual aferent proiectelor offshore în domeniul gazelor naturale. Rămânem dornici să vedem proiectul strategic Neptun Deep dezvoltat", potrivit raportului trimestrial.

AGERPRES