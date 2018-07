Francul elvetian, vulnerabil in fata unui razboi comercial!

Cele mai expuse valute la o eventuala agravare a razboiului comercial dintre Statele Unite si China sunt francul elvetian si monedele tarilor scandinave, sunt de parere analistii Danske Bank. Dintre valutele cele mai rezistente sunt mentionate dolarul american, yenul, lira sterlina si euro.

"Valutele scandinave sunt vulnerabile in cazul unei escaladari a razboiului comercial, in special pentru ca reprezinta economii destul de mici, deschise. In cazul Danemarcei, stabilitatea monedei nationale depinde de evolutia navigatiei globale", explica analistul Jens Pedersen. In opinia lui, francul elvetian ar trebui sa suporte inclusiv consecintele unei legaturi destul de insemnata cu situatia din China.

In ceea ce privete pietele in curs de dezvoltare, expertii Danske Bank plaseaza forintul in categoria valutelor "deosebit de vulnerabile" in contextul sensibilitatii monedei la pretul metalelor.

La capatul opus, euro si lira sterlina pot demonstra o rezistenta notabila in cazul agravarii razboiului comercial dintre SUA si China, avand in vedere dimensiunile economiilor lor. Totusi, cel mai bun comportament il vor avea dolarul american si yenul japonez, prea putin dependente de turbulentele de pe piata metalelor.