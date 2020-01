Free Now, prima aplicație care a primit aviz tehnic permanent ca operator al platformei de ridesharing

Free Now, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate deţinută de Daimler şi BMW, a primit aviz tehnic permanent ca operator al platformei digitale de transport alternativ din partea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC), potrivit unui comunicat al companiei.



"Cea mai nouă aplicaţie de taxi şi ridesharing din România, lansată la finalul anului trecut, a parcurs într-un timp foarte scurt toate etapele necesare pentru conformarea la noua legislaţie de ridesharing introdusă în România prin OUG nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto. Clever, parte din acelaşi grup, a obţinut deja avizul tehnic, fiind prima platformă cu licenţă definitivă conform noii legislaţii (...) Platformele Clever şi Free Now au, în prezent, peste 30.000 de şoferi înregistraţi în toată ţara, atât pentru serviciile de taxi, cât şi pentru cele de transport alternativ, care au realizat numai în 2019 peste 30 de milioane de curse", menţionează sursa citată.



Conform noii legislaţii, termenul limită pentru obţinerea avizelor este de 1 februarie pentru toate aplicaţiile de transport alternativ care operează în România. Acelaşi termen se aplică şi şoferilor de transport alternativ care trebuie să obţină, la rândul lor, o autorizaţie de funcţionare de la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române din judeţul sau municipiul de care aparţin şi să se asigure că îndeplinesc o serie de condiţii prevăzute de lege.



Datele companiei arată că, în prezent, peste 60% dintre şoferii activi de transport alternativ pe platformele Clever şi Free Now sunt autorizaţi conform legii şi vor putea prelua comenzi şi după 1 februarie.



Free Now a fost fondată sub numele de mytaxi, în iunie 2009, şi a fost prima aplicaţie de taxi din lume care a stabilit o legătură directă între pasagerii şi şoferii de taxi. În iulie 2019, aplicaţia mytaxi a devenit Free Now, iar, din februarie 2019, compania face parte din joint venture-ul dintre BMW şi Daimler.



Clever a fost înfiinţată în anul 2010 şi este prima aplicaţie de e-hailling din România care permite plata curselor atât cash, cât şi direct din aplicaţie, prin card bancar. Cu peste 1,5 milioane de pasageri şi peste 30.000 de şoferi înregistraţi, Clever are peste 70 de angajaţi şi este prezentă în 20 de oraşe din ţară. În luna iunie 2017, Clever a intrat în grupul Free Now, companie rezultată din joint venture-ul dintre Daimler and BMW.

AGERPRES