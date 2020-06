Furnizorii de gaze vor plăti o taxă pe veniturile suplimentare după liberalizarea pieței

PavelRodimov/Getty Images/iStockphoto hand lighting gas on the gas stove with a match hand lighting gas on the gas stove with a match





Furnizorii de gaze vor plăti o taxă din veniturile suplimentare obţinute odată cu liberalizarea pieţei, a declarat preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, Iulian Iancu.



De la 1 iulie, piaţa gazelor va fi complet liberalizată.

Întrucât cei doi mari furnizori, E.ON şi Engie, au trimis clienţilor lor oferte la preţurile de până acum, ministrul de resort, Virgil Popescu, a declarat că facturile vor trebui să scadă cu 10-15%, în caz contrar urmând să fie luate măsuri.

Cotaţiile gazelor cu livrare în a doua jumătate a anului au scăzut pe bursă sub 40 de lei/MWh, faţă de 68 de lei/MWh, preţul reglementat.



"Liberalizarea este un proces ireversibil. Dar trebuie să fim conştienţi că o piaţă liberă nu este liberă de reguli, o piaţă liberă fără reguli este un dezastru pentru consumatori. Iată că preţul gazelor naturale s-a prăbuşit la cotaţii pe care nu le-a bănuit nimeni, iar dacă de la 68 de lei, la Viena s-a dus la 20 de lei şi la noi la 30 de lei, de la 30 la 68 sunt 38 de lei, ceea ce ar trebui să se resimtă în preţul consumatorului", a spus Iancu.



Comisia pentru industrii a decis introducerea în Legea energiei a unei taxe suplimentare, astfel încât furnizorii să vireze la bugetul de stat veniturile suplimentare.



"Acum această diferenţă este preluată de furnizori, care au trimis consumatorilor o scrisoare spunând 'vă păstrăm preţul'. Nu este o atitudine responsabilă, dar poţi să te aştepţi într-o piaţă fără reguli la etică, la morală? Exclus. Atunci ce trebuie să facem? Trebuie să creăm o regulă, iar regula se numeşte 'windfall tax', adică o sumă care îţi vine din vânt, din cer, nu ai făcut tu nimic ca să beneficiezi de ea. Atunci această taxă noi am introdus-o ieri în lege şi spune că la preţul pe care un furnizor îl plăteşte producătorului îi lăsăm marja lui de furnizare, dar majorată, iar diferenţa în totalitate se preia prin această taxă în bugetul de stat pentru consumatorul vulnerabil", precizează deputatul.



El a argumentat că este nevoie de această intervenţie pentru că nu ne putem aştepta ca un operator să renunţe la o sumă pe care o poate obţine având această libertate în piaţă.



Reprezentanţii E.ON România au declarat că nu există pe piaţă cantităţi de gaze disponibile la preţuri rezonabile şi pe termen lung, astfel încât facturile populaţiei să scadă de la 1 iulie.



"Preţul final al gazelor naturale este influenţat în cea mai mare măsură de evoluţia costurilor de achiziţie a gazelor naturale din surse interne şi import după 1 iulie a.c. şi mai ales în sezonul rece, când consumul nu poate fi asigurat în totalitate din surse interne, apelându-se şi la importuri, aşa cum o arată experienţa anilor anteriori. În măsura în care cantităţile disponibile pentru piaţa internă vor putea fi cumpărate la preţuri rezonabile şi pe termen lung, nu este exclus să avem scăderi ale preţului final. Din păcate, la momentul la care legislaţia a impus să transmitem oferte tuturor celor circa 1,55 milioane de clienţi, aceste cantităţi nu au fost disponibile în piaţă. Şi nici în prezent nu sunt disponibile la vânzare cantităţi de gaze naturale la nivelul necesar pentru acoperirea integrală, pentru un an de zile, a consumului estimat al acestor clienţi la un preţ garantat sub nivelul celui actual din oferta noastră", spun reprezentanţii companiei energetice.